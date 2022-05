Jujutsu Kaisen 0 The Movie a sorpresa per gli Anime al Cinema a Giugno

Sbarca a sorpresa nelle sale italiane l’anime tratto dal manga più venduto degli ultimi due anni, Jujutsu Kaisen 0 The Movie, un film mastodontico che solo in Giappone è riuscito ad incassare oltre 100 milioni di dollari.

Prodotto dallo studio di animazione MAPPA, lo stesso di serie amatissime come L’Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen 0 The Movie arriva nelle sale per una settimana evento dal prossimo 9 Giugno nell’ambito della Stagione degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital e Dynit.

Un fuori programma esclusivo pensato per soddisfare la richiesta dei fan che per una settimana potranno finalmente festeggiare nelle sale italiane uno dei 50 film con i più alti incassi di sempre in Giappone.

Protagonista del film è Yuta Okkotsu che, da bambino, ha perso la sua migliore amica, Rika, uccisa in un incidente d’auto davanti ai suoi occhi. I due si erano promessi amore eterno così, dopo l’incidente, Rika è diventato uno spirito vendicativo, mentre Yuta ha iniziato a desiderare la morte, dopo essere caduto vittima della sua maledizione. È in questo momento della storia che fa la sua comparsa lo stregone Satoru Gojo, che accoglie Yuta all’istituto di arti occulte. Qui, Yuta fa la conoscenza di Maki Zen’in, Toge Inumaki e Panda, compagni di classe che lo aiuteranno a trovare la giusta determinazione per ritrovare fiducia in se stesso e spezzare la maledizione di Rika. Un giorno, però, il malvagio stregone nero Suguru Geto, espulso dall’istituto per aver massacrato dei civili senza poteri, fa la sua comparsa di fronte a Yuta e ai suoi nuovi amici. Deciso a creare un paradiso solo per gli stregoni, Geto scatena a Shinjuku e a Kyoto un migliaio di maledizioni per sterminare i senza poteri. Riuscirà Yuta a fermarlo? E riuscirà a spezzare per sempre la maledizione di Rika?

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.