Naruto Saga arriva per la Gazzetta dello Sport.

Naruto è tra i manga Shonen più amati e seguiti in Giappone e anche in Italia. Non a caso parliamo di un manga che insieme a One Piece ha dominato le classifiche di Weekly Shonen Jump. Il manga ha venduto oltre 250 milioni di copie, diventando il quarto manga più venduto al mondo, dietro One Piece e Dragon Ball.

Oggi riportiamo una notizia importante che catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati italiani del ninja biondo.

Di fatto La Gazzetta dello Sport annuncia una nuova collezione speciale in cui sarà possibile conoscere ciò che il manga non ha mai raccontato. La collana sarà composta da 40 uscite che proporrà La Gazzetta dello Sport. Tutti i fan che hanno seguito dall’inizio alla fine le vicende di Naruto non possono lasciarsi sfuggire questa novità in arrivo.

Al momento i volumi di Naruto Saga non sono disponibili ma cliccando su questo link è possibile dare un occhiata a tutti i titoli dei 40 volumi con il loro prezzo. Tra quelli che saranno disponibili ai lettori figurano La Saga di Rock Lee, La guida ufficiale al manga, Il settimo hokage e Il marzo rosso e tante altre avventure. Con questa nuova collezione i lettori scopriranno tutto quello che c’è nell’universo narrativo parallelo di Naruto.

Naruto, la cui serializzazione è terminata nel 2014, riesce a reinventare il mondo dei ninja. Infatti Kishimoto ha creato un mix di elementi mitologici giapponesi fino a creare un mondo crudele popolato da diversi antagonisti con motivazioni reali per le loro azioni.

Il ninja biondo, protagonista principale è il perfetto esempio di protagonista principale di un manga Shonen. Il suo obiettivo è diventare Hokage e dimostrare a tutti il suo valore e soprattutto che tutti possono fidarsi di lui. Inizialmente subisce molti sguardi pieni di odio e paura nei suoi confronti a causa della Volpe a Nove Code sigillata dentro di lui, ma è sempre pronto a soccorrere i suoi amici in difficoltà. Infatti nel manga di Kishimoto l’amicizia è un valore centrale.