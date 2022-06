I 5 momenti più drammatici del manga di Naruto raccontano situazioni che ben caratterizzano una delle opere che ha segnato generazioni di lettori in tutto il mondo.

Le avventure del ninja biondo sono piene di colpi di scena e ogni personaggio riceve una crescita e uno sviluppo profondi. Nei suoi 15 anni di serializzazione i lettori hanno avuto modo di assistere allo sviluppo della storia del jinchuuriki (forza portante) della volpe a nove code.

Il manga, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto affronta tante tematiche importanti, ma quella dell’amicizia e della lealtà sono predominanti. Il protagonista, appunto Naruto, nonostante le cattiverie, gli sguardi sprezzanti e i pregiudizi sulla sua persona non ha mai portato odio nei confronti dell’intero villaggio della Foglia.

Questa sofferenza era il suo combustibile che lo spingeva verso i suoi obiettivi e verso quello principale, ossia diventare Hogake. In questo modo avrebbe dimostrato a chiunque chi fosse davvero.

Naruto però ha lasciato un segno indelebile soprattutto per i momenti drammatici e strazianti che lo caratterizzano ampiamente. Infatti in questa discussione sarà interessante individuare i 5 momenti più drammatici del manga.

Naruto – I 5 momenti più drammatici del manga

Jiraiya contro Pain Lo scontro fratricida tra Itachi Uchiha e Sasuke Uchicha Asuma Sarutobi contro l’immortale Hidan Zabuza Momochi vendica Haku Il sacrificio di Neji Hyuga

Naruto – I 5 momenti più drammatici del manga

5) IL SACRIFICIO DI NEJI HYUGA

Neji era, fin dal suo debutto nelle pagine del manga, il componente più importante e di talento del clan Hyuga. Non a caso è stato il primo a presentare e, dimostrarne di controllarlo bene, il misterioso potere del Byakugan. Neji era considerato uno dei giovani shinobi più promettenti del Villaggio della Foglia e ha stabilito una sorta di rivalità con Naruto dopo la loro battaglia negli esami Chunin.

Durante la Quarta Grande Guerra Shinobi, Neji sacrifica la sua vita per difendere Naruto e Hinata dagli sbarramenti della Bestia a dieci code. La morte di un personaggio come Neji, avvenuta anche in mondo improvviso, è stata determinante in quanto ha permesso di avere la meglio alla fine su Madara e Obito. Dunque non sarebbe mai stata possibile senza il sacrificio del ninja dall’abilità oculare innata.

Naruto – I 5 momenti più drammatici del manga

4) ZABUZA MOMOCHI VENDICA HAKU

Zabuza fa il suo debutto nella prima parte del manga e rappresenta per Naruto, Sasuke e Sakura la più grande minaccia mai incontrata. Il nemico, uno dei Sette Spadaccini Ninja della Nebbia, non era solo poiché con lui c’era Haku, un ninja dall’abilità innata.

Lo spadaccino ninja della nebbia viene ritratto come un uomo crudele con un aspetto freddo. Tuttavia mostra tutta la sua umanità e il suo dolore dopo Haku si sacrifica per proteggerlo. Zabuza è l’esempio perfetto di lealtà eterna, infatti è protagonista del momento eroico in cui Zabuza elimina Gato nonostante sia al limite delle forze. Si tratta di una delle scene più drammatiche ed emozionanti perché trasmette l’idea che nessuno è puramente malvagio e tutti hanno qualcuno per cui morire.

Naruto – I 5 momenti più drammatici

3) ASUMA SARUTOBI CONTRO L’IMMORTALE HIDAN

Figlio di Hiruzen Sarutobi, il saggio e potente terzo Hokage, fino al momento della battaglia contro Hidan non aveva ricevuto ruoli importanti. Questo fino alla battaglia contro uno dei membri dell’Organizzazione Alba (Akatsuki) Hidan.

La forza fisica del maestro di Shikamaru, Ino e Choji non è bastata a eliminare il nemico. Asuma perde la vita contro l’immortale Hidan. A rendere tutto più drammatico e straziante è vedere Shikamaru costretto a guardare, il suo maestro cadere. Durante i suoi ultimi istanti di vita, circondato dagli ormai ex membri del Team 10, Asuma dice addio pronunciando parole che restano indelebili nella mente dei suoi allievi e anche dei lettori.

2) LO SCONTRO FRATRICIDA TRA ITACHI UCHIHA E SASUKE UCHIHA

Si tratta di uno dei personaggi preferiti del manga dai lettori. La sua morte raggiunge picchi incredibili per quello che si scopre solo successivamente. Membro dell’Akatsuki, fa la sua prima apparizione con Kisame con l’intenzione di rapire Naruto per via della Volpe dentro di lui. Qui i due fratelli, Sasuke e Itachi si incontrano. Sasuke vuole solo vendetta perché suo fratello maggiore è l’assassino che ha sterminato l’intero clan Uchiha.

Quando Sasuke diventa abbastanza forte da batterlo, lo scontro tra i due è tra i più belli e spettacolari Itachi perde la vita, ma prima di cadere ai piedi del fratello lo saluta toccandogli la fronte, esattamente come quando erano piccoli.

Solo dopo viene fuori la verità su Itachi. Ha sterminato il clan per proteggere il villaggio eseguendo un ordine giunto dall’alto, salvando solo il suo fratellino.

1) JIRAIYA CONTRO PAIN

Uno dei tre ninja leggendari è sicuramente tra i più divertenti del manga. Proprio per la sua personalità così esuberante e, a volte ingenua, proprio come Naruto, ha conquistato la simpatia di tutti i lettori. Tuttavia anche la sua forza combattiva era di un livello incredibile ma nonostante questo, Jiraiya non si è mai preso troppo sul serio. Alla fine è diventato un mentore perfetto per Naruto.

Gli ultimi istanti di vita Jiraiya lo vedono coinvolto nel violento scontro contro Pain, uno dei duelli più lunghi della serie. Nella battaglia mette fuori gioco tre dei Sentieri di Pain, ma la non conoscenza del nemico e il suo livello inferiore gli sono tragicamente fatali. Ma proprio come un ninja leggendario, riesce a inviare un messaggio determinante per battere Pain, ovvero “Quello reale non è tra loro“.