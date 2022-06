Naruto: svelato il nuovo smartphone ispirato alla serie

Naruto è tra i manga che ha occupato per molti anni le posizioni più alte tra i manga più letti. Proprio come altre serie di successo, ha offerto ai fan diversi merchandising nel corso dei decenni. Tuttavia oggi annunciamo una delle più grandi novità di merchandising legata al ninja bionod.

Infatti parliamo del primo cellulare ufficiale che si ispira alla serie che arrivato in Cina. Ora non possiamo dire ne dedurre se questo smartphone arriverà anche da noi, tuttavia un animatore di Boruto: Naruto Next Generations ha condiviso una nuova grafica per celebrare l’uscita del telefono che si basa su Naruto.

Sfortunatamente per i fan al di fuori della Cina, accedere a questo nuovissimo smartphone, recentemente lanciato sul mercato, potrebbe essere impossibile. Questo perché i produttori, Realme China, non hanno confermato un rilascio mondiale per il dispositivo.

Come si chiama il nuovo cellulare?

Il nome del dispositivo è “The Realme GT Neo 3 Naruto Edition” e presenta diverse caratteristiche visive che sono fedeli al franchise anime creato da Masashi Kishimoto.

L’animatore Chengxi Huang, che ha lavorato precedentemente a Boruto, Castlevania di Netflix e Sword Art Online, ha condiviso un nuovo artwork per il nuovo cellulare di Naruto. Di seguito condividiamo quanto appena annunciato:

In quest’illustrazione vediamo Naruto che tiene in mano il nuovo modello di cellulare che ha i colori della sua tuta. Vediamo che non si tratta di Naruto nelle vesti da settimo Hokage ma della serie Shippuden.

Di seguito rilasciamo altri dettagli del dispositivo ispirato a Naruto:

Oltre al dispositivo, saranno presenti anche due diverse cover sempre a tema e sarebbe anche bello scoprire se le funzioni e le app del cellulare siano lo stesso a tema.

Attualmente, l’anime e il manga di Boruto: Naruto Next Generations stanno prendendo strade divergenti. Tuttavia, sorprendentemente, la serie televisiva si concentra su morte e distruzione molto più del suo materiale originale. Questo perché l’adattamento anime sta narrando una situazione difficile dove il Team 7 perdere diversi alleati nella Terra delle Onde.

Anche il manga però sta accompagnando i lettori in uno scontro che si prospetta violento, con Code che ha ottenuto l’accesso totale al suo potenziale.