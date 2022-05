Naruto: la nuova campagna promozionale a tema fantasy

Naruto Shippuden continua a distribuire campagne e merch in tutto il mondo. E grazie a un nuovo accordo, Naruto ha potuto esplorare un nuovo universo completamente esterno al volto originale.

L’intera faccenda è venuta alla luce in Giappone, quando Naruto Shippuden ha debuttato con una speciale collaborazione in un caffè.

La trovata porta alcune delle star più famose di Naruto in un caffè di Ikebukuro per entusiasmare i clienti e gli amanti degli anime della zona.

Come potete vedere qui sotto, questa collaborazione ha richiesto ai protagonisti di Naruto di scivolare in un’UA di fantasia.

Naruto è vestito come una sorta di artista marziale o guerriero, con tanto di fascia e camicia arancione. Per quanto riguarda Sasuke, il personaggio cavalleresco è vestito con una spada e una placca metallica sul petto.

Sakura completa la Squadra 7 come sacerdotessa o guaritrice. E naturalmente Kakashi sembra essere una sorta di domatore di animali, visto l’aspetto di Pakkun.

Ci sono altri due personaggi inclusi in questa collaborazione, come si può vedere qui sopra. Itachi Uchiha sembra essere un mago oscuro, viste le sue vesti e il suo bastone. Minato completa il gruppo con un look elegante.

Il loro abbigliamento generico conferisce al Quarto Hokage un ruolo furtivo, quindi un rogue o un ranger si adatterebbero bene all’eroe.

Se volete scoprire di persona questa AU, dovrete visitare il fantastico caffè di Naruto in Giappone, poiché questa campagna come sempre non è presente da nessun altra parte.

Naruto è un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato dall’ottobre 1999 al novembre 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, per un totale di 15 anni di serializzazione.

I 700 capitoli realizzati sono stati raccolti in 72 volumi tankōbon sotto l’etichetta Jump Comics; il manga è stato tradotto e pubblicato in diverse lingue, tra cui in inglese da Viz Media, in italiano da Planet Manga, in francese da Kana, in tedesco da Banzai! e in spagnolo da Glénat.

La trama segue le avventure e le vicissitudini del giovane Naruto Uzumaki, il quale, partendo da ninja inetto e diventando via via più forte, cerca di cambiare il suo mondo, inseguendo il sogno di diventare hokage.

Dal manga sono state tratte due serie televisive anime entrambe prodotte dalla Pierrot e andate in onda su TV Tokyo: la prima, Naruto, composta da 220 episodi che adatta i primi 27 volumi del fumetto, è stata trasmessa in Giappone dal 3 ottobre 2002 all’8 febbraio 2007.

La seconda, Naruto: Shippuden, andata in onda dal 15 febbraio 2007 al 23 marzo 2017, adatta il seguito della vicenda dal volume 28 in poi. Inoltre, la serie è stata trasposta in altri media come romanzi, videogiochi, film e OAV.

Naruto, con le sue oltre 250 milioni di copie, è diventato il quarto manga più venduto al mondo, dietro One Piece, Golgo 13 e Dragon Ball.