Boruto: l’attuale arco narrativo sta per raggiungere il punto culminante

L’attuale arco narrativo del sequel di Naruto, Boruto: Naruto Next Generations ha coinvolto moltissimo gli appassionati che hanno visto il Team 7 in difficolta. La squadra ninja sta cercando di contrastare il nemico che è rappresentato da Code.

Ora il problema è legato al pieno potenziale raggiunto da Code, dopo aver messo Amado nella condizione di non poter rifiutare di sbloccargli il potenziale.

Alla luce di questi eventi ricordiamo che Konoha che ha perso diversi alleati a causa di queste recenti battaglie. Ora sembra che l’ultimo combattimento stia preparando il finale dell’arco attuale.

Infatti oggi riportiamo i titoli dei nuovi episodi che suggeriscono una nuova trama che potrebbe adottare un approccio più leggero rispetto a quello che ha caratterizzato gli ultimi episodi dell’adattamento anime.

I cosiddetti “filler”, ossia storie che si svolgono solo nella serie anime, mai accadute nel manga, hanno sempre fatto parte dell’anime di Naruto. Infatti gli appassionati della serie già dai tempi dell’adattamento del manga di Kishimoto, hanno avuto che fare molte volte con i “riempitivi”.

La recente avventura del Team 7 nella Terra delle Onde è stata piuttosto emozionante. Boruto Uzumaki e Metal Lee hanno sofferto maggiormente la perdita di Kagura e Hebiichigo, nonostante non siano ancora apparsi nel manga.

I titoli delle prossime puntate di Boruto: Naruto Next Generations non confermano definitivamente che l’attuale arco narrativo sta per volgere al termine.

Tuttavia il titolo dell’episodio 254, “Compiti problematici“, alimenta l’idea che l’attuale missione del Team 7 sta per concludersi a seguito di alcune perdite significative:

253: Sentimenti incompatibili

254: Vortice di vendetta

254: Compiti problematici

Allo stato attuale, non sappiamo esattamente quando l’adattamento anime si concentrerà nuovamente nella storia che si sta attualmente svolgendo nel manga.

Probabilmente potrebbe volerci un po’ di tempo prima di vedere la battaglia contro Code nella serie animata. Questo tuttavia non impedisce alla serie di trasmettere un “riempitivo” che può essere coinvolgente ed emotivo come ha già dimostrato con Naruto.