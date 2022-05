Boruto: guarda la clip di un fan su Boruto contro Kawaki

Boruto e Kawaki potrebbero essere una famiglia in questo momento, in quanto il settimo Hokage, Naruto, ha deciso di adottare l’ex contenitore dell’Organizzazione Kara. Kawaki, ricordiamo è un umano modificato con la tecnologia scientifica ninja. In precedenza membro dell’Organizzazione Kara, era la chiave per la realizzazione dello scopo dell’organizzazione.

Nonostante l’adozione lo scenario fraterno con Boruto non sembra stabile.

Tutti sappiamo che i fan sono il motore del successo di una serie. Infatti fanno molto di più che leggere il manga o guardare l’anime di una serie.

Nel caso di Boruto un fan della serie ha immaginato lo scontro tra i due personaggi realizzando una clip.

L’animatore SinayAnimation ha condiviso direttamente sulla propria pagina Twitter la sua versione della battaglia tra Boruto e Kawaki che riportiamo di seguito:

Al momento la serie animata si rallentando il suo passo rispetto al materiale del manga.

Il manga invece continua a raccontare della battaglia tra i ninja di Konoha e Kara. L’Organizzazione nemica attualmente è capeggiata da Code.

Proprio nell’ultimo capitolo Code è riuscito ad avere libero e totale accesso al suo potere. Per farlo ha teletrasportato Amado, il quale ha liberato il suo potenziale esprimendo la parola d’ordine “There is no Dress, Code“.

Il capitolo del manga ha anche fatto luce su quelli che sono i piani di Amado per Kawaki, che deve stare lontano il più possibile da ogni situazione che possa metterlo in pericolo.

Sia Boruto che Kawaki hanno aumentato notevolmente il loro potere grazie in parte all’energia nota come Karma che risiede dentro di loro.

Tuttavia il Karma, proprio come Naruto e il suo potere della Volpe a Nove Code, presenta seri difetti ed effetti collaterali.

A differenza dei cercoteri, il Karma è un potere totalmente diverso. Infatti il segno Maledetto viene usato da alcuni membri del Clan Otsutsuki per reincarnarsi, trasformando in contenitori gli individui a cui applicano il marchio. Quindi non solo Kawaki ma anche Boruto è un contenitore.

Creato per trasferire l’anima di un Otsutsuki in un corpo estraneo, i due ninja del Villaggio della Foglia stanno cercando di trovare un equilibrio per tenerlo a bada, facendo ancora affidamento su questo potenziamento.