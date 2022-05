Boruto: svelati nuovi dettagli sull’arco narrativo attuale

Naruto ha lasciato tantissimo a tutti i suoi appassionati dopo la fine della serializzazione del manga. Ma non ha ancora finito, anzi c’è da dire che tutto sta proseguendo con il sequel Boruto: Naruto Next Generations.

Quindi è proprio il figlio del settimo Hokage, Boruto Uzumaki, che continua ad accompagnare i fan dei ninja in nuove vicende.

Sia nel manga che nel suo adattamento i fan hanno assistito a tantissime avventure. Tuttavia i fan della serie originale scritta da Ukyo Kodachi e disegnata da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto, hanno espresso delle critiche sull’attuale arco narrativo.

Oggi riportiamo la risposta dello sceneggiatore dell’anime a una domanda sul controverso blocco della trama.

Il tutto è apparso sulla pagine Twitter, hon_da, in cui Honda Masaya ha accolto con favore l’ultimo episodio di Boruto.

In questa occasione lo sceneggiatore ha ammesso che gli ultimi due episodi dell’anime sono stati invertiti durante la produzione.

Di seguito riportiamo la comunicazione del messaggio:

いよいよ舟戸編は最終局面へと突入し、第七班の絆が試されることになります。どうかお見逃しなく! Finally, the Funato Arc enters its final phase, and the bonds of team 7 will be put to the test. Please don't miss it! #BORUTO

