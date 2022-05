Boruto: un altro personaggio esce di scena. Di chi si tratta?

Boruto: Naruto Next Generations è il sequel del manga scritto e disegnato dal maestro Masashi Kishimoto, Naruto.

Le vicende del ninja biondo non erano sempre felici, al contrario per la maggior parte dei casi erano sempre difficili da digerire. Tra le tematiche principalmente affrontate e descritte da Kishimoto risalta sicuramente la solitudine.

Il mondo di Naruto è probabilmente tra i più pesanti quando ripensiamo ai tanti personaggi usciti di scena. Moltissimi sono stati gli scontri da un lato incredibili e intensi dall’altro dolorosi che hanno spinto gli appassionati a dover dire addio a ninja di spessore.

Pensiamo al maestro Asuma, ucciso in battaglia contro Hidan o il maestro Jiraiya che ha perso la vita in battaglia contro le sei vie di Pain.

L’intensità che caratterizza Naruto da questo punto di vista è assolutamente coinvolgente.

Questa atmosfera di tristezza è stata ereditata anche dallo spin-off Boruto. Infatti gli episodi precedenti hanno mostrato ai fan della serie la morte di Kagura, ucciso per mano di Funamushi.

Mentre il franchise shonen continua, i giovani ninja di Konoha stanno affrontando altre situazioni difficili su numerosi fronti.

Nell’ultimo episodio gli spettatori hanno detto addio a un altro personaggio dopo Kagura. Si tratta del ninja Hebiichigo.

Funamushi ha espresso il suo vero potere e ha sferrato il colpo mortale al guerriero di Kirigakure. Ormai amico di Metal Lee, Hebiichigo riesce a dirgli addio prima di morire.

Dopo questo altro triste epilogo i giovani ninja di Konoha stanno cercando di porre fine alla folle missione dei pirati Funato. La serie anime introduce molti personaggi che non sono mai apparsi nelle pagine del manga. Ora sembra che tutti i ninja originali siano presenti in questo arco narrativo.

Chi ha condiviso sulla propria pagina Twitter le immagini della morte di Hebiichigo è il solito insider Abdul_S17. Guarda di seguito la fine spiacevole del ninja:

YEP HERE WE GO AGAIN…HEBIICHIGO IS ALSO DEAD! WHATS GOING ON WITH THIS ARC😓😓. #boruto pic.twitter.com/UDvo0ILWG4

— Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) May 8, 2022