Boruto: svelata l’anticipazione dell’episodio 249

Boruto: Naruto Next Generations è il sequel di Naruto, il manga di successo realizzato dal maestro Masashi Kishimoto.

Molto spesso quando una serie manga riscuote tantissimo successo registrando record di vendita incredibili e irripetibili, Shueisha decide di non porre propriamente fine alla serie.

Questo è quello che è successo per il manga Naruto che vede una continuazione delle vicende del mondo ninja con il sequel che vede come protagonista il figlio dell’Hokage e Hinata; Boruto.

Kishimoto non si occupa dei disegni ma ha un ruolo di supervisore.

Per quanto riguarda l’adattamento anime, l’ultimo episodio tramesso su Crunchyroll, il 247 si intitola “Per Kagura“. In questo episodio Funamushi combatte ferocemente senza riguardo per i danni che provoca. Infatti sono presenti dei bambini ma non frena il suo impeto.

Nel frattempo, Araumi viene a sapere dal figlio maggiore Isari che suo figlio adottivo Tenma è morto in battaglia. Con la figlia già in bilico tra la vita e la morte, esplode di rabbia. Dichiara che assumerà il pieno comando nelle battaglie a venire.

Ricordiamo che domenica 8 maggio sarà trasmesso l’episodio 248 visibile sempre su Crunchyroll sottotitolato in Italiano e oggi condividiamo un aggiornamento interessante relativo all’altro episodio successivo.

L’insider Abdul_S17 che si occupa di fornire informazioni relative a Boruto, ha condiviso sulla propria pagina Twitter un trafiletto che anticipa quello che accadrà nell’episodio.

Check out this small preview text blurb for Boruto Episode 249, slated to air on May 15th 2022! Translation: @rocha_luana pic.twitter.com/Z3yFAJWgxB — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) May 7, 2022

L’episodio si intitolerà Buds of hatred, ovvero “germogli di odio” e pare che Boruto scoprirà un lato completamente nuovo di Funamushi. A questo seguirà uno scontro molto duro che vedrà il figlio del settimo Hokage vincitore.

Ma questo non segnerà la fine delle ostilità infatti pare che qualcuno che idolatrava Funamushi si avventa contro Boruto!

L’uscita di questo episodio è previsto per il 15 maggio 2022.

Boruto: il manga

Si tratta di una serie anime giapponese basata sull’omonima serie manga ed è uno spin-off e un sequel di Naruto di Masashi Kishimoto. È prodotto da Pierrot e trasmesso su TV Tokyo. L’anime è diretto da:

Noriyuki Abe (dall’episodio 1–104),

Hiroyuki Yamashita (dall’episodio 1–66),

Toshirō Fujii (dall’episodio 67–104)

Masayuki Kōda (in corso dall’episodio 105)

Makoto Uezu si è occupato della scrittura dall’episodio 1 al 66) e Masaya Honda ha preso il testimone dall’episodio 67. L’ex scrittore di manga Ukyō Kodachi ha supervisionato la storia fino all’episodio 216.

Panini Comics ha annunciato l’inizio della pubblicazione dell’edizione italiana a partire da ottobre 2017.