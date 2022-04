Boruto: possibile morte di un personaggio?

Naruto conosce il tipo di dolore che intorpidisce la mente che viene quando un amico muore, e finora Boruto ha evitato per lo più una simile prova.

Certo, il giovane eroe ha subito una perdita e ha affrontato alcune battaglie selvagge. Tuttavia, sembra che Boruto: Naruto Next Generations possa cambiare tutto questo non appena uno degli amici di Boruto busserà alla porta della morte.

L’intera faccenda è accaduta mentre Boruto continuava il suo lavoro nella Terra delle Onde. Il Team 7 sta operando una missione nella nazione straniera da mesi ormai e questo arco narrativo è stato sicuramente ricco di avvenimenti.

Tuttavia, il Team 7 ha potuto fare affidamento su Kagura. Ora però la situazione si sta facendo drammatica dato il colpo letale che il ninja ha subito.

Kagura è stato preso di mira dall’attacco mortale per mano di Funamashi, il nemico principale dell’attuale arco narrativo di Boruto.

Il Team 7 ha lavorato con Kagura per abbattere il nemico, ma Funamashi è riuscito a sfuggire al loro assalto e a schivare un colpo di Hiramekarei.

Con Kagura esausto per il suo stesso attacco, Funamashi prende il ragazzo in ostaggio e costringe il ninja della Foglia a mettere giù le proprie armi.

Ma dopo averlo fatto, il nemico ha semplicemente affondato una lama nel petto di Kagura.

Il momento scioccante ha lasciato Kagura sulla soglia della morte e Boruto è lasciato in uno stato precario. Il cliffhanger di questa settimana premette che Funamushi sta per subire l’ira del ragazzo. Tuttavia anche dopo aver sconfitto il nemico, non si sa come Kagura potrebbe cavarsela.

Il ragazzo potrebbe morire nella Terra delle Onde per rafforzare il personaggio di Boruto, in modo simile a come Naruto ha perso Haku decenni fa. E se sopravvive, Kagura dovrà essere miracolato per uscirne vivo.

Di seguito è possibile rivedere la scena descritta, grazie all’insider Abdul_S17 che l’ha pubblicata su Twitter: