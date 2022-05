Boruto: il manga introduce una nuova tecnica oculare

Naruto è il manga che ha riscosso un successo a livello globale fortissimo al punto che i fan non erano pronti a dirgli addio. Così subito dopo il manga delle vicende del ninja biondo, debutta nel 2016 Boruto: Naruto Next Generations.

L’attenzione delle avventure si sposta sul figlio di Naruto. Tutti noi appassionati ricordiamo Naruto per tante cose. Tuttavia dal punto di vista del combattimento due sono le caratteristiche iconiche del manga di Kishimoto. Parliamo dell’imposizione delle mani per eseguire una tecnica e i poteri innati oculari.

I tre principali sono Sharingan, Byakugan e Rinnegan. Ognuno di questi possedere le proprie caratteristiche che portava i più bramosi ad ottenerli in tutti modi possibile.

In Boruto ne scopriamo un altro tipo, il cosiddetto Jougan. È l’Arte Oculare che Boruto Uzumaki possiede nel suo occhio destro.

Di cosa si tratta? si presenta come un mix tra il Byakugan e il Tenseigan. Quando attiva l’occhio, la pupilla del suo occhio destro si colora di azzurro, l’iride si colora di bianco emettendo una luce azzurra, mentre la sua sclera si colora di grigio.

Ora ci sono grosse novità in merito! Infatti è stata rivelata una nuova tecnica oculare nel capitolo 70.

L’attuale arco narrativo di Boruto ha introdotto Code e Ada, due cyborg pericolosi così potenti che persino l’Organizzazione Kara ha pensato fosse meglio tenerli congelati nella stasi. Il potere di Ada è particolarmente formidabile: una chiaroveggenza che le permette di vedere qualsiasi evento che sta accadendo o che è accaduto nell’arco della sua vita.

Questa tecnica oculare di Ada riceve un nome ufficiale!

Si chiama Senrigan. Può vedere cosa sta succedendo in qualsiasi parte del mondo. Inoltre non si limita agli eventi attuali. In generale, può vedere anche eventi passati. Ciò significa che non le si può nascondere nulla. Per la maggior parte parte.

Sembra quindi impossibile nascondersi da questo potere tuttavia lo stratega Shikamaru riesce a scoprire qualcosa di determinante.

Di fatto velocemente individua una potenziale debolezza del Senrigan. Non può vedere nella mente o nel cuore di una persona, ma solo le azioni e gli eventi reali che accadono. Quindi, è come se il jutsu di Ino che collega la squadra di Naruto nella conversazione fisica fosse al di fuori della portata di Ada.