Naruto: guarda il miglior cosplay di Gaara mai realizzato

Naruto è senza dubbio tra i manga di maggior successo degli ultimi 20 anni. Infatti la serie di Masashi Kishimoto ha segnato un’era con One Piece e Bleach, dominando le vendite mondiali.

Ormai è passato un po’ di tempo dalla fine del manga ma di certo gli appassionati non hanno dimenticato i ninja che hanno appassionato milioni e milioni di fan.

Dalla serie di Kishimoto sono nati moltissimi lungometraggi anime, anche moltissimi videogiochi.

La fama di Naruto si denota da questi lavori assistenza, ma il motore principale di tutto sono e saranno sempre i fan!

Infatti molti di loro, per divertimento o per lavoro, hanno interpretato tantissimi personaggi come cosplay!

Oggi proponiamo quello che si potrebbe definire il miglior cosplay del Kazekage Gaara. Parliamo di una cosplayer professionista, yaizaperez, che ha realizzato perfettamente le caratteristiche del personaggio esaltando i dettagli principali.

Dai un occhiata di seguito al risultato incredibile del cosplay:

Ricorda alla perfezione il recipiente del monocoda e a giudicare dall’aspetto del cosplay, si rifà al pre time-skip che precede le vicende di naruto Shippuden. Quindi non si tratta di Gaara versione Kazekage.

Gaara è stato un personaggio determinante nella storia di Naruto in quanto ha dimostrato al pubblico dei lettori che si può avere una redenzione nella vita ma soprattutto essere accettati.

Infatti il personaggio, fratello di Temari e Kankuro della sabbia, in tenera età non era un bambino sereno, loquace o felice. Al contrario appariva sempre di poche parole, riservato e soprattutto spietato.

Gli appassionati hanno avuto modo di conoscere il personaggio nello scontro dell’esame dei Chunin contro Rock Lee. Questo scontro ha svelato la brutalità del personaggio ferendo gravemente il ninja esperto nelle arti marziali.

Nella saga del Kazekage di Naruto Shippuden però Gaara diventa la figura politica più alta del villaggio e viene di conseguenza accettato da tutti. Tutto ciò è stato possibile grazie a Naruto.

Nella prima parte della serie manga i due jinchuriki si confrontano in uno scontro e Naruto riesce a sconfiggerlo e a fargli aprire gli occhi. Da quel momento in poi Gaara mantiene la sua freddezza ma sa di non essere più da solo.