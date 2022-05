Boruto: probabile arrivo di una nuova tipologia di Karma?

Boruto, il sequel di Naruto, ha scatenato una nuova sorprendente forma di Karma dopo la pubblicazione del nuovo articolo.

L’arco è incentrato su Code e la situazione ha raggiunto una situazione molto calda.

Code infatti ha invaso il Villaggio della Foglia grazie alla sua abilità, e ha tenuto Amado in ostaggio perché il suo obiettivo era poter accedere al suo potenziale definitivo.

La situazione nel Villaggio ha coinvolto chiaramente gli altri ninja. Chi ha un ruolo di rilievo in questo arco è Shikamaru. Lo stratega ha cercato di escogitare rapidamente un piano per affrontare Code. Ora però Ada è entrata in scena nel capitolo precedente.

Finora Code era stato completamente concentrato su Amado. Nel capitolo più recente scopriamo perché Amado fosse la chiave necessaria per sbloccare il potere di Code.

L’ex membro dell’organizzazione Kara aveva a disposizione un elevato potenziale assopito. Come già ripetuto Amado elimina i limitatori che appunto limitavano i poteri di Amado. È bastato pronunciare la parola d’ordine per farlo ed era la seguente: “There is no dress, Code” (letteralmente “non c’è nessun codice, Code“.

Di seguito condividiamo l’aggiornamento di Code grazie all’insider Abdul_S17, che riportiamo di seguito:

ENTER FULL POWER CODE! THIS PANEL IS GOING TO LOOK SO GOOD ONCE ANIMATED🔥 #boruto pic.twitter.com/YiiKiIPVWQ — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) May 19, 2022

Il capitolo 70 di Boruto vede Code teletrasportare Amado, attraverso uno dei suoi segni di artigli, al nascondiglio di Kara.

Ricordiamo, come abbiamo riportato recentemente che Amado ho fatto di tutto per far si che Code gli risparmiasse la vita. Ha provato a negoziare, se gli avesse rimosso i limitatori, Code l’avrebbe lasciato vivere.

Amado alla fine cede e dà il codice. È qui che Code si trasforma per un po’ e i suoi capelli diventano bianchi. Da un punto di vista di potenza lo stesso Code sente di non poter perdere contro nessuno.

Ora Code può usufruire del suo nuovo livello di potere e soprattutto ha un corpo in grado di supportarlo.

Gli appassionati potrebbero assistere ad un altro potenzialmente grande conflitto tra Code, Kawaki o Boruto.