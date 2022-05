Naruto: quali sono le priorità del Villaggio della Foglia?

Naruto è uno dei manga che ha riscosso tantissimo successo e nel corso degli anni è diventato uno dei pilastri della rivista Weekly Shonen Jump.

Il Villaggio della Foglia ha vissuto molte lotte importanti. L’ultima battaglia contro l’Organizzazione Kara potrebbe sicuramente essere tra le più tragica fino ad oggi.

Al momento Code e i suoi nuovi alleati tentano di rapire Amado affinché sblocchi il potenziale dell’attuale capo dell’Organizzazione Kara.

Shikamaru è da sempre lo stratega del Villaggio della Foglia. Attraverso la sua abilità tattica è diventato il primo Chunin tra i suoi compagni di classe durante l’Arco degli esami Chunin della serie Shonen.

Dopo la fine della serie Shippuden, è diventato il braccio destro di Naruto Uzumaki, una volta eletto Settimo Hokage.

Ora Shikamaru si sta concentrando sui problemi chiaramente secondari di Konoha, anche nelle situazioni più stressanti.

Code e i suoi nuovi alleati all’interno dell’Organizzazione Kara hanno intrappolato Amado e Shikamaru in una stanza chiusa a chiave.

Naruto, Boruto, Sasuke e Kawaki provano a risolvere la situazione entrando in azione, ma Shikamaru avverte loro dicendo di non sfondare la porta a causa di vincoli di budget.

Di seguito riportiamo le parole dello stratega, allievo di Asuma, che è davvero incredibile vista la situazione di emergenza:

“Non ho tempo per spiegare in questo momento! È una situazione davvero delicata, quindi per favore non interferire! Non distruggere il costoso sistema di chiusura. Il budget del villaggio si sta già riducendo ogni anno così com’è!’

Konoha quindi ha saputo risparmiare economicamente in termini di manutenzione. Questo perché Naruto e gli altri ninja non hanno sfondato la porta senza entrare nella mischia.

Tuttavia così facendo hanno permesso a Code e ai suoi alleati temporanei di rapire Amado. Shikamaru e gli altri al momento non sono in pericolo, ma Amado è stato costretto a sbloccare il potenziale di Code, creando una minaccia ancora più grande per il Villaggio della Foglia.