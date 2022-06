One Piece ha fatto il suo debutto venticinque anni fa e il franchise ha sicuramente ancora qualche anno di serializzazione prima di concludere la sua corsa.

La mente dietro la longeva epopea, Eiichiro Oda, ha appena annunciato il suo ultimo atto e conoscendolo la storia occuperà ancora molti anni.

Con oltre 1.000 capitoli all’attivo, One Piece ha dimostrato di sapere raccontare una storia capace di incollare milioni di lettori in tutto il mondo, anche se a quanto pare la storia poteva finire un decennio fa.

Potrebbe risultare complesso da credere, ma Oda-sensei ha apertamente dichiarato di aver preso in considerazione di chiudere la serie un decennio fa.

Nel 2012 il mangaka stava per fare la scelta di chiudere One Piece, dato che l’enorme mole di lavoro stava avendo forti ripercussioni sulla sua famiglia.

In un’intervista all’estero, Oda ha dichiarato di essere caduto in depressione nel 2012 successivamente ad una dichiarazione della figlia, dove quest’ultima gli aveva detto che era “troppo occupato per passare abbastanza tempo” con lei.

In quel periodo sembra che Oda si sia impegnato a dare il massimo per la sua famiglia, dedicandogli del tempo che ovviamente gli spettava.

Dopo aver discusso dei suoi dubbi la figlia di Oda ha salvato un chihuahua e i due sono diventati molto intimi e grandi amici, diventando un ottimo compagnia.

Questo episodio ha concesso al mangaka di dedicare il suo tempo a One Piece, conducendolo a creare materiale per altri decenni a venire.

