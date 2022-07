Molti manga Shonen sono caratterizzati da tanti personaggi, ma quelli che ricevono maggiore attenzione sono sempre i protagonisti principali. Sono quei personaggi che rappresentano le caratteristiche del manga Shonen, coloro che hanno un obiettivo e che si sacrificano in tutti i modi pur di raggiungerlo e che sono anche coinvolti in combattimenti spettacolari.

Ma in moltissime serie di manga diversi personaggi secondari altrettanto importanti potrebbero meritare qualcosa di più. Infatti spesso i personaggi secondari sono addirittura più amati del protagonista principale. Ad esempio nel manga di Masashi Kishimoto, Naruto è il protagonista ma Sasuke è molto più amato. Questo perché si tratta di personaggi con una storia alle spalle in molti casi difficile, dura e traumatica che li ha resi molto distaccati cupi.

Altro elemento che da rilievo ai personaggi secondari è quell’aria di mistero che li circonda, rendendoli ancora più affascinanti agli occhi degli appassionati. Dunque in questa discussione sarà interessante individuare e analizzare i migliori 5 personaggi Shonen che meriterebbero uno spin-off.

I migliori 5 personaggi Shonen che meriterebbero uno spin-off

5) KILLUA ZOLDYCK – Hunter x Hunter

Killua il migliore amico di Gon Freecss, terzogenito di Silva e Kikyo Zoldyck e l’erede della famiglia Zoldyck. Dopo essere scappato da casa decide di diventare un Hunter. Killua è anche un abile assassino che gode dell’immunità al veleno ed è stato addestrato sin dalla nascita per diventare un’arma umana. Di fatto è considerato dalla sua famiglia come l’assassino più talentuoso dell’intera storia degli Zoldyck.

Possiede un talento naturale sbalorditivo che gli consente di imparare a un ritmo veloce e presumibilmente all’infinito, una caratteristica che ha suscitato l’interesse di Hisoka. È tra i personaggi più amati del manga di Togashi in quanto le abilità speciali del suo Nen gli permettono di trasformare la sua aura in elettricità. Date le sue abilità incredibili sarebbe uno dei personaggi che meriterebbe uno spin-off per dare maggiore spazio.

4) L (Elle Lawliet) – Death Note

Le vicende del manga di Ohba e Obata si focalizzano su Light Yagami, il protagonista principale che trova il Death Note, un quaderno con poteri spaventosi. Basta infatti scrivere il nome di qualcuno affinché questo muoia. Light ne fa un uso pericoloso e qui interviene L. Inizialmente non si conosce ne il nome vero tanto meno il suo aspetto. Si tratta di un detective diverso da quelli convenzionali, in quanto oltre al suo aspetto bizzarro, è assolutamente brillante.

Data la sua personalità e la sua intelligenza ai limiti del normale, sarebbe uno dei personaggi per il quale creare uno spin-off interessante.

3) LEVI ACKERMAN- L’Attacco dei Giganti

Il manga di Hajime Isayama è molto popolare tra i lettori e se c’è un personaggio davvero amato quello è Levi Ackerman, uno dei personaggi più potenti e devastanti in un mondo terrorizzato dalla presenza dei Giganti. Sicuramente uno spin-off su Levi sarebbe tra i più seguiti. Soprattutto perché il suo passato è molto cupo in quanto da piccolo ha dovuto vedere sua madre morire e aggrapparsi alla vita in tutti i modi. Dunque approfondire la sua storia nel dettaglio e vedere da vicino le sue gesta sarebbe molto apprezzato dagli appassionati.

La sua intelligenza e la rapidità di decisione nella serie di Isayama sono glaciali, e ne ha dato prova quando ha deciso di iniettare il siero per salvare Armin piuttosto che il capitano Erwin. La sua forza in battaglia è pari se non superiore a quella di un Gigante, infatti ha sempre avuto la meglio su Zeke.

2) ITACHI UCHIHA – Naruto

Parliamo del fratello di Sasuke, che ha tormentato la sua esistenza fino allo scontro fratricida in cui ha perso la vita. Itachi è il perfetto esempio di mistero ed enigmaticità. Fin dalla sua prima apparizione mostrava un’aria pericolosa. Sarebbe uno dei tanti personaggi del mondo di Naruto che meriterebbero una storia a se. È colpevole per aver sterminato l’intero clan Uchiha, ma questi erano gli ordini di Danzo al fine di impedire un colpo di stato. Nonostante i suoi atti tremendi ha fatto tutto questo per salvare e proteggere Sasuke.

Sarebbe interessante scoprire come ha vissuto quei momenti così difficili prima di eseguire l’ordine.

1) SHANKS – One Piece

Shanks, uno dei quattro Imperatori del mare, è probabilmente tra i personaggi più misteriosi della serie di Eiichiro Oda. Ha fatto qualche apparizione nel manga, ma non si sa nulla sulle sue azioni e anche sui suoi veri poteri. Grazie a lui, senza volerlo, Rufy ha mangiato il Frutto del Diavolo che il Governo Mondiale non riesce a catturare da 800 anni e sappiamo che Shanks è stato membro della ciurma di Gol D. Roger.

Sono molte le cose che gli appassionati vogliono sapere e scoprire sul pirata. Ad esempio sarebbe interessante approfondire la rivalità con un altro Imperatore, Marshall D. Teach e anche come si comporterà con Rufy, dato che ora anche lui è diventato un Imperatore del mare.