One-Punch Man ci ha finalmente posto davanti ad uno scontro degno per Saitama. Infatti è arrivato un nuovo guerriero capace di resistere ai “pugni seri” dell’eroe.

Nel corso della serie quello che sembrava una cosa irraggiungibile è finalmente arrivata, e il nemico è quello che almeno inizialmente nessuno si aspettava.

Con Garou che ha raggiunto una forma Divina ovviamente il guerriero riesce a sopportare i colpi di Saitama, spingendo l’eroe a dover fare per forza più del voluto, spingendolo quasi al limite.

Nonostante tutto ancora non conosciamo davvero tutta la sua forza, anche se in quest’ultimo capitolo Saitama fa davvero delle cose sovraumane mettendo in dubbio la sua natura umana.

All’inizio, Garou ha sferrato una serie di colpi che sono riusciti a far crollare il nucleo di Genos dalle mani di Saitama.

L’ultimo ricordo del suo discepolo è un bene prezioso e per questo l’eroe decide di usare solamente un braccio.

Diventando più serio ogni secondo che passa il guerriero pelato sferra un attacco intitolato “Serious Table Flip” che distrugge il mondo alieno su cui si trovano i due combattenti.

One-Punch Man 167: Saitama scatena la forza del suo colpo migliore!

Come se non bastasse i due guerrieri vengono proiettati su un altro Pianeta, e la diversità riguardante gravità e respirazione nemmeno sfiora il nostro protagonista confermandosi potenzialmente invincibile.

Il protagonista è poi in grado di sferrare il suo “pugno serio omnidirezionale”, che però non è ancora sufficiente a sconfiggere Garou, dimostrando che i due potrebbero effettivamente essere in una situazione di stallo.

Come se non bastasse la forma Divina di Garou può letteralmente copiare le mosse ed anche le forza dei colpi di Saitama, quindi anche per questo le ipotesi su come potrebbe concludersi il combattimento sono scarse.

Inutile dire che quest’ultimo capitolo ha lasciato i fan a bocca aperta, da come potete vedere qui sotto tramite alcuni post dell’utenza che non si aspettava uno scontro così alla pari.

This man is fighting with Genos's core in his hand 😭😭 He really destroyed a Moon with one hand, Garou done pissed him off 💀#OnePunchMan pic.twitter.com/88GwKp3lIM — Howlxiart (@howlxiart) July 6, 2022

#OnePunchMan

SAITAMA HAS MF DONE IT. No translations yet but RAWS HAVE SHOWN HIM DOING THE “SERIOUS TABLE FLIP” SHATTERING THE PLANET THEY WERE IN😳🔥 pic.twitter.com/9BnHIbtJNp — Masked_saiyan101 (@DbsContents) July 6, 2022

Cosa ne pensate del più grande combattimento fino a questo momento di Saitama in One-Punch Man? Riuscirà l’eroe a mettere fine al tutto?

Una cosa è sicura: lo scontro continuerà ancora per molto e senza ombra di dubbio potrebbe essere la fine definitiva per Garou, anche se i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.