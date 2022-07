One-Punch Man 166: Saitama scaglia il suo pugno migliore

One-Punch Man sta raggiungendo un livello altissimo riguardo la lotta tra Saitama e Garou. Nell’ultimo capitolo pubblicato infatti, il manga ha svelato il colpo più forte di Saitama!

L’arco narrativo attuale sta sfiorando dei picchi elevati durante gli ultimi capitoli della serie, specie se consideriamo che questi ultimi hanno visto Garou e Saitama ingaggiare uno scontro epico.

Mentre la sfida continua, nel nuovo capitolo il protagonista ha trovato il modo di gestire la nuova forma di Garou, svelando nuovi colpi e potenze diverse dal solito.

Ricordiamo che l’ultimo capitolo di One-Punch Man è pubblicato ufficialmente solo in lingua inglese, in digitale sulla piattaforma di Shonen Jump su Viz Media.

Il capitolo precedente ha messo Saitama pericolosamente fuori gioco, mentre Garou era intento a lanciare colpi datti di energia radioattiva.

Questo ha lasciato il nemico in balia degli altri eroi, e successivamente ai risultati Saitama è tornato con una nuova “mossa assassina”.

One-Punch Man: Saitama scaglia il suo pugno migliore

Il capitolo in questione vede la nuova forma di Garou, dotato di poteri divini, rivolgere la sua attenzione agli altri eroi rimasti, che si stanno ripristinando dai loro combattimenti contro l’Associazione dei Mostri.

Qui Genos tenta nuovamente di sconfiggere il nemico, essendo l’unico abbastanza in forma per combattere ancora.

Garou elimina rapidamente il discepolo del protagonista e poco dopo Saitama torna sul campo di battaglia per ribaltare la situazione.

Su tutte le furie per essere stato colpito Saitama decide di tirare fuori una nuova mossa, per salvare anche il resto degli eroi.

L’attacco in questione è il “Killer Move Serious Series Serious Punches”, che a differenza di tutti gli altri pugni seri antecedenti porta un’energia che, secondo Blast, quando si scontrerà con Garou “farà esplodere la Terra in mille pezzi”.

Un capitolo rilevante, visto che come ben sappiamo Saitama non si era mai spinto così oltre. Oltre a dimostrare la potenza del nemico il protagonista svela una nuova mossa, che a quanto pare potrebbe essere pericolosa per la Terra.

Che ne pensate di questo nuovo pugno serio di Saitama capace di spazzare via un Pianeta? Come vi sembra invece, il suo combattimento con Garou?