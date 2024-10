Jujutsu Kaisen: Gege Akutami rivela la vera ragione sulla pausa del manga

Il manga di Jujutsu Kaisen è giunto al termine con il suo capitolo finale pubblicato il mese scorso. Fortunatamente, l’adattamento anime ha ancora un grande futuro davanti a sé e potrebbe garantire diverse stagioni e/o film che seguiranno gli eventi del manga. Nel corso degli anni di serializzazione, Gege Akutami ha lavorato duramente e si è imbattuto in problemi di salute che accomunano tanti mangaka professionisti. In una recente pubblicazione, Akutami ha infatti rivelato la vera ragione sulla sua pausa.

Il manga di Jujutsu Kaisen si è rivelato un successo travolgente per Weekly Shonen Jump, scalando rapidamente le classifiche dei manga pubblicati sulla rivista in tempi record. Dopo tante vicende come, l’incidente di Shibuya e il Culling Game, l’arco narrativo finale ha visto Yuji Itadori affrontare la sua “metà oscura” quando Sukuna ha deciso di lasciare il suo corpo per passare in quello di Megumi Fushiguro. Dopo l’uscita del capitolo 262, Gege Akutami ha sospeso il suo lavoro per tre settimane. Durante questo periodo, i lettori del manga non conoscevano il vero motivo di questa pausa mentre il manga si avvicinava sempre di più alla fine.

In base a quello che rivela il 28° volume del manga, Akutami è stato ricoverato in ospedale a giugno di quest’anno per un intervento chirurgico di rimozione dell’appendice.

Riguardo la serie anime, la terza stagione di Jujutsu Kaisen deve ancora confermare la data di uscita, ma è molto probabile che arriverà nel 2025. Questo perché Studio MAPPA ha molto da fare tra Jujutsu Kaisen, Hell’s Paradise, Chainsaw Man e altri progetti, quindi bisognerà aspettare ancora un po’.

Per quanto riguarda il sequel del manga, Akutami non ha intenzione di continuare a lavorare su Jujutsu Kaisen anche perché non ci sono trame lasciate in sospeso. Il finale è abbastanza definitivo per tutti i personaggi coinvolti. Fortunatamente, Akutami non ha chiuso definitivamente con la carriera da mangaka e per questo è probabile che in futuro lavorerà su nuovi progetti.

Fonte – Comicbook