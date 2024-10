Batman Ninja Vs. Yakuza League: il nuovo trailer svela il villain principale

Batman Ninja ha presentato ai fan una nuovissima interpretazione del Cavaliere Oscuro e degli altri personaggi di Gotham City. Per il suo sequel anime, presto sarà possibile vedere una nuovissima interpretazione malvagia della Justice League, dato che la Yakuza League sarà al centro dell’attenzione. Sappiamo che personaggi come Wonder Woman, Flash, Aquaman e Lanterna Verde passeranno al lato oscuro in questa serie, ma non saranno gli unici. Infatti l’ultimo trailer di Batman Ninja Vs. Yakuza League rivela un nuovo villain.

Il primo Batman Ninja presentava il Joker come il grande villain, il che non dovrebbe sorprendere visto che è regolarmente rappresentato agli antipodi del Cavaliere Oscuro. E anche se sia Joker che Harley Quinn torneranno in questo sequel, la coppia non sarà al centro degli eventi della nuova Justice League. Batman Ninja Vs. Yakuza League ha confermato che arriverà l’anno prossimo.

Nell’ultimo trailer, Batman Ninja Vs. Yakuza League conferma che Ra’s Al Ghul sarà il villain principale che cercherà di trarre vantaggio dalla nefasta Justice League. Considerando che la Testa del Demone ha sempre gestito una lega tutta sua, la Lega degli Assassini, ha senso che cerchi di mettere le mani sui supereroi.

Coloro che non sanno cosa sia la Testa del Demone, Ra’s Al Ghul non è proprio come molti altri villain del calibro di Joker, l’Enigmista, Pinguino o Spaventapasseri. Ghul è una mente immortale che usa il potere delle fosse di Lazzaro per ingannare la morte. Il villain di lunga data di Batman è uno che vuole cambiare il mondo, quindi renderlo il cattivo principale di questo sequel anime è una mossa sensata.

Il progetto Batman Ninja Vs. Yakuza League dimostra che gli anime stanno diventando un articolo molto richiesto nel mondo dell’intrattenimento e la Warner Bros ha dimostrato di voler fare all-in sul medium. The Suicide Squad Isekai è un esempio importantissimo, in quanto ha visto i supercriminali in una nuova avventura in un mondo isekai. La Warner Bros ha collaborato con Wit Studio su questo progetto, dichiarando che gli piacerebbe esplorare più eroi e cattivi dell’universo DC in futuro.

Fonte – Comicbook