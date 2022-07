Il creatore della serie originale di Yu-Gi-Oh è scomparso prematuramente in questi giorni, e di conseguenza, come spesso accade le vendite del manga hanno raggiunto un nuovo importante traguardo.

Pochi giorni fa come accennato in precedenza, l’autore della storia Kazuki Takahashi è morto all’età di 60 anni dopo essere stato ritrovato al largo di Okinawa, mentre svolgeva una delle sue più ardite passioni.

Il manga originale non solo ha avuto successo con gli adattamenti di anime, videogiochi e persino giochi di carte collezionabili, ma ha anche ispirato numerosi sequel e spin-off che continuano ad affermarsi ancora oggi.

Il manga di Yu-Gi-Oh, che lo scorso anno ha festeggiato il 25° anniversario del lancio originale con la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, rimane ad oggi uno dei successi più incredibili di sempre.

Anche se le vendite erano elevate prima della morte di Takahashi, successivamente ad un rapporto di @MangaMoguraRE su Twitter che ha elencato le vendite del franchise del manga, scopriamo di un nuovo traguardo con 40 milioni di copie (compreso il digitale) nella serie originale di 38 volumi.

Ovviamente come spesso accade dopo la morte dell’autore si ha sempre un incremento delle vendite, questo considerando qualsiasi campo artistico.

"Yu-Gi-Oh!" by Kazuki Takahashi has 40 million copies (including digital) for the whole series (38 vols). pic.twitter.com/a43kNhgAlp

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) July 8, 2022