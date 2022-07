Dr. Stone: svelate le novità sulla terza stagione dell’anime

Dopo la conclusione del manga di Dr. Stone abbiamo riportato diverse novità legate alla serie animata. Parliamo dello speciale anime di Dr. Stone: Ryusui di un’ora. Dopo la fine della sua trasmissione, lo speciale si è concluso con un video.

Questo ha annunciato che la terza stagione di Dr. Stone è prevista per il debutto nell’aprile 2023, ma ha anche lanciato un trailer speciale per i fan. L’aggiornamento del trailer arriva dall’insider animetv_jp e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dr.STONE NEW WORLD (Season 3)

Si tratterà della terza stagione animata del manga Dr. Stone e per coloro che sono incuriositi ma non hanno ancora guardato le prime due stagioni, è possibile recuperarle su Crunchyroll sottotitolate in italiano.

Il primo anime televisivo ha debuttato a luglio 2019. Crunchyroll ha trasmesso in streaming la prima stagione mentre andava in onda.

Dr. Stone: Stone Wars, la seconda stagione dell’anime, debutta per la prima volta nel gennaio 2021. Crunchyroll ha trasmesso la serie in streaming in tutto il mondo tranne che in Asia. L’anime ha debuttato su Toonami nel maggio 2021.

I mangaka che hanno realizzato il manga sono il disegnatore Boichi e Riichirou Inagaki. Boichi si era già fatto un nome in quanto ha realizzato alcuni speciali di One-Piece, riproponendo il più recente lavoro basato sullo scontro tra Nami e Khalifa.

La sinossi del manga si concentra sull’anno 5738. I lettori sono proiettati in una situazione in cui da migliaia di anni l’intera umanità si ritrova tramutata in pietra a causa di una catastrofe naturale. Uno dei protagonisti, Ooki Taij, riesce inspiegabilmente a risvegliarsi, trovandosi così di fronte ad una realtà completamente diversa da quanto ricordava. Infatti la natura ha ripreso il sopravvento sulla civiltà umana.

Al suo risveglio il ragazzo si ricongiunge con il suo amico Senku, un giovane e geniale scienziato anche lui risvegliatosi qualche mese prima. Insieme, i ragazzi sperano di scoprire la causa dietro all’improvvisa tramutazione in pietra e, nel frattempo, di trovare una cura.