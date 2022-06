Dr. Stone: Ryusui: svelato il nuovo trailer

Dr. Stone al momento sta lavorando alla terza stagione dell’adattamento animato e i fan non dovranno aspettare molto per un aggiornamento dell’anime. Dopotutto, il team di TMS Entertainment ha lavorato a uno speciale, Dr. Stone: Ryusui, per intrattenere gli appassionati prima della terza stagione.

L’episodio speciale Dr. Stone: Ryusui, infatti uscirà il 10 luglio 2022 e oggi riportiamo la pubblicazione di un nuovo trailer accompagnato da un poster.

Di seguito dunque riportiamo il trailer dell’episodio speciale di Dr. Stone che l’insider animetv_jp ha condiviso direttamente sulla sua pagina Twitter:

【Main Trailer】

Dr. STONE Special Episode – RYUSUI airs in a 1-hour slot scheduled for July 10! ✨More: https://t.co/PhMbmpmFxO pic.twitter.com/26SHCg0ek7 — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) June 12, 2022

Dr. STONE: Ryusui TV Anime Special New Key Visual. pic.twitter.com/EhMMMgEMpq — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) June 12, 2022

Come si può vedere, il primo trailer di Dr. Stone: Ryusui mette in evidenza solo alcune delle azioni in arrivo nello speciale.

Lo speciale anime è previsto per il 10 luglio con un nuovo viaggiatore in testa. La serie riprenderà quindi il suo viaggio nell’anime con la terza stagione il prossimo anno.

Ora, per chi non ha molta familiarità con Ryusui, il personaggio svolge un ruolo impressionante nella serie principale.

Nato Ryusui Nanami, il ragazzo è rianimato da Senku durante i suoi viaggi dopo aver appreso delle sue impressionanti abilità di navigazione. Ryusui alla fine diventa uno dei Cinque Comandanti del Regno della Scienza viste le sue abilità, e questo imminente speciale di Dr. Stone seguirà Ryusui durante una delle sue più grandi spedizioni.

Ricordiamo che le stagioni uno e due di Dr. Stone, si possono guardare in streaming su Crunchyroll.

Per quanto riguarda il manga invece la serializzazione si è conclusa all’inizio di quest’anno. Nonostante questo Riichiro Inagaki ha annunciato che “non è ancora finita”. Quindi potrebbe esserci dell’altro, a giudicare da queste parole, ma non c’è nessuna notizia ufficiale.

Il manga è ambientato in un anno in cui tutta l’umanità improvvisamente si è trasformata in pietra. Molti millenni dopo, Taiju si libera dalla pietrificazione e si ritrova circondato da statue. La situazione sembra cupa, finché non incontra il suo amico amante della scienza Senku. Insieme pianificano di ricominciare civiltà con il potere della scienza!