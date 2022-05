Dr. Stone: Riichiro Inagaki svela il seguito della serie!

Dr. Stone come ben sappiamo, ha visto la fine della sua serializzazione all’inizio di quest’anno. Il manga ha riscontrato da subito un grande seguito non solo in patria ma anche in Italia.

La storia nasce dal talento di Riichiro Inagaki, mentre i disegni vedono il tratto distintivo e incredibile di Boichi. Il mangaka si è fatto un nome grazie soprattutto a diversi lavori in cui ha adattato tavole di altri manga.

Infatti per due occasioni ha ridisegnato a modo suo la lotta tra Nami e Khalifa di One Piece e sempre basandosi sul manga di Oda, ha disegnato una storia alternativa di Ace con Barba bianca.

Boichi ha poi provato a tornare in azione con un nuovo lavoro tutto suo, ma per una ragione molto spiacevole non rivelata, tutto è terminato molto presto.

Tornando a Dr. Stone, anche se le vicende di Senku sono terminate, il mangaka Inagaki ha confessato di recente che ci potrebbero essere nuove storie in progetto per il futuro.

A dirlo è stato lui stesso scrivendo un post sulla sua pagina Twitter ufficiale che riportiamo di seguito:

Dr.STONEは 週刊連載いったん終わったけど 終わってないんだぜ — 稲垣理一郎(リーチロー)💵🪨🏈 (@reach_ina) May 25, 2022

Il mangaka scrive che Dr. Stone è un manga serializzato settimanalmente ma non è ancora finita.

Da queste parole è palese che ci sarà qualcosa in futuro che dobbiamo aspettarci.

Per quanto riguarda l’anime ricordiamo che la terza stagione dell’adattamento tornerà a partire dal 2023. I nuovi episodi saranno tutti disponibili su Crunchyroll sottotitolati in italiano.

Al momento non possiamo dire quanti episodi ci saranno nella terza stagione, tantomeno se la terza stagione sarà l’ultima o se ce ne saranno altre.

Quello che possiamo ricordare è che quest’estate gli appassionati potranno guardare un episodio speciale dedicato a Ryusui.

Di seguito riportiamo la sinossi di Dr. Stone: