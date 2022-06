Dr. Stone: svelata la data di uscita dello speciale su Ryusui

Dr. Stone ha concluso la serializzazione del manga all’inizio del 2022 ma per gli appassionati della serie ci sono molte cose da vedere. Di fatto una terza stagione è stata annunciata nel marzo 2021 che debutterà nel 2023.

Non ci sarà soltanto la terza stagione dell’adattamento animato. Infatti gli appassionati in attesa di questo potranno guardare un episodio speciale che si concentrerà sul pirata Ryusui.

Oggi riportiamo un aggiornamento che annuncia la data di uscita dell’episodio, condivisa dall’insider WSJ_manga sulla sua pagina Twitter:

Dr. STONE: Ryusui TV Anime Special will be broadcasting on July 10, 2022 pic.twitter.com/tG40mR3R8U — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) June 9, 2022

Per la gioia di tutti i fan l’episodio che punterà i riflettori su Ryusui sarà trasmesso il 10 luglio 2022.

Ryusui è il figlio del proprietario del Conglomerato di Nanami e un personaggio importante in Dr. Stone.

Senku ha rianimato il personaggio per la sua esperienza nella navigazione a vela.

Le sue abilità nel navigare per mare o per aria lo rendono indispensabile come uno dei Cinque Saggi Comandanti del Regno della Scienza ed è anche membro della squadra di sviluppo e creazione.

Il manga scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi è ambientato in un mondo in cui da 3.700 anni l’intera umanità si ritrova tramutata in pietra a causa di una misteriosa catastrofe.

Taiju Oki riesce inspiegabilmente a risvegliarsi, trovandosi così di fronte ad una realtà completamente diversa da quanto ricordava. Sembra un mondo post-apocalittico in quanto la natura ha ripreso il sopravvento sulla civiltà umana.

Al suo risveglio il ragazzo si ricongiunge al suo amico Senku, un giovane e geniale scienziato, anche lui risvegliato qualche mese prima.

Insieme i ragazzi sperano di scoprire la causa dietro all’improvvisa trasformazione in pietra, e, nel frattempo, di trovare una cura e ricostruire la civiltà umana grazie al potere della scienza. Per avere successo in questa operazione risvegliano man mano individui che possono essere utili al loro scopo, tra cui Ryusui.

Come già detto il manga si è concluso, eppure Riichiro Inagaki ha aperto una possibilità al manga, in quanto ha riportato che “non è ancora finita”. Queste parole lasciano scatenare l’immaginazione degli appassionati ma non si sa ancora nulla al momento.