Dr. Stone: svelato il cast dello spettacolo teatrale

Dr. Stone è uno dei manga che ha riscosso molto successo negli ultimi anni e all’inizio di quest’anno è giunto al termine.

I mangaka sono e Inagaki, che si è occupato della storia, e Boichi che ha realizzato i disegni. Quest’ultimo si è affermato per aver realizzato degli adattamenti in base al suo stile su alcuni capitoli di One Piece. Il più recente è lo scontro tra Khalifa contro Nami.

Dr. Stone venne serializzato su Weekly Shonen Jump il marzo 2017 ed è terminato il 7 marzo di quest’anno.

In Italia la distribuzione del manga viene gestita da Star Comics dal 1º novembre 2018.

Per quanto riguarda l’anime, ricordiamo che ha debuttato nel 2019 su Crunchyroll, che ha trasmesso in streaming la prima stagione dell’adattamento anime.

C’è anche la seconda stagione che copre l’arco narrativo di “Stone Wars”. Infatti è intitolata Dr. Stone: Stone Wars. Tutti gli episodi si possono guardare sottotitolati in italiano.

Oggi riportiamo una novità legata allo spettacolo teatrale di Dr. Stone, Dr. Stone The Stage: Science World.

Il sito web ufficiale dello spettacolo ha rivelato pochi giorni fa il cast e una visual per lo spettacolo teatrale. Vediamo di seguito chi saranno gli attori:

Tsubasa Kizu nel ruolo di Senku

Naoya Iwaki nel ruolo di Taiju Oki

Mizuki Saiba nel ruolo di Yuzuriha Ogawa

Yume Nagatoshi nel ruolo di Kohaku

Shogo Tamura nel ruolo di Chrome

Takumi Nagatsuka nel ruolo di Kinro

Tsukasa Taguchi nel ruolo di Ginro

Yuisa Ishida e Akari Miura nel ruolo di Suika

Yuta Osumi nel ruolo del generale Asagiri

Yuya Uno nel ruolo di Tsukasa Shishio

Shun Ishida nel ruolo del personaggio originale Doctaro

Chiakomi Miyamoto, ASUKA, Ayano Watanabe e Ruri Aoyama nel ruolo di Science Boys & Girls

Ricordiamo anche la sinossi del manga per chi non ha molta familiarità: