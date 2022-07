Junji Ito Maniac: svelate le prime immagini dell’anime

Riconoscendo la popolarità del lavoro di Junji Ito, Netflix ha di recente annunciando “Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre“. Parliamo di una serie originale che animerà alcune delle più grandi storie del mangaka.

Una delle serie anime più attese da Toonami è Uzumaki. Si tratta senza dubbio di una delle più grandi storie horror del mangaka, incentrata su una città maledetta alle prese con un’ossessione per le spirali. Oggi in merito a questo, riportiamo le prime immagini di questa nuova inquietante serie. Queste danno a tutti gli appassionati un’idea delle storie che verranno animate per la prima volta.

La serie in uscita debutterà su Netflix l’anno prossimo nel 2023. Junji Ito stesso ha inizialmente confermato che “The Hanging Balloons” e “Tomie” faranno parte di questa nuova serie antologica.

Di seguito però ecco le novità relative alle storie che saranno adattate con alcuni doppiatori che faranno parte del cast:

The Strange Hikizuri Siblings: The Seance – Takahiro Sakurai e Romi Park interpreteranno rispettivamente Kazuya Hikizuri e Kiko;

Unendurable Labyrinth – Hisako Kanemoto darà la voce a Sayoko

The Long Hair in the Attic – Yoko Hikasa nei panni di Chiem

Bullied – Natsumi Takamori interpreterà Kuriko

È stata confermata anche la storia inquietante nota come Where The Sandman Lives, che introduce un personaggio, non dissimile da Freddy Krueger di Nightmare on Elm Street.

Queste storie sono una combinazione di terrori soprannaturali e incubi psicologici, considerati tra i migliori lavori di Ito.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter ufficiale di NetflixGeeked che ha condiviso le nuove immagini. In questo modo ha permesso ai fan di vedere come sarà la nuova serie antologica. Si può già scoprire se Netflix catturerà o meno l’estetica dell’artwork del mangaka horror.

Di seguito ne riportiamo dunque il contenuto:

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre hits Netflix in 2023 here are some new stills from the series, based on stories from Ito-sensei's nominated books! pic.twitter.com/8RJKP2DQJ6 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 15, 2022

Questa non è la prima volta che alcune delle storie più spaventose di Ito arrivano sul piccolo schermo. Ricordiamo infatti la Junji Ito Collection rilasciata diversi anni fa. Molti fan del maestro dell’horror credono che sia riuscita a riprodurre gli standard elevati del mangaka.

La serie in uscita ha confermato che ci saranno venti storie in totale adattate per la prima volta. Allo stato attuale, Uzumaki di Junji Ito slitterà a tempo indefinito, con la finestra di rilascio precedente fissata per questo autunno.