One Piece Film: Red: svelati i nuovi costumi della ciurma di Rufy

One Piece Film: Red sarà di certo importante all’interno del franchise di Oda. Si parla del quindicesimo film che pare si concentrerà su Shanks, colui che ha contribuito a plasmare Rufy nel pirata che ora è diventato.

In diversi film del franchise, i pirati di Cappello di Paglia hanno mostrato un nuovo look. Di recente infatti abbiamo visto gli sketch dei nuovi character design in previsione del film Red. Pare però che i nostri protagonisti avranno più più costumi o abiti nel film che salperà nell’agosto quest’anno.

One Piece: Red ha pubblicato un nuovo poster che mostra i Cappelli di Paglia in abiti che non hanno mai indossato prima. Tra i personaggi di spicco è possibile vedere Usopp che sembra più un componente della band dei Kiss che un membro dell’equipaggio di Rufy.

Anche Jinbe presenta un forte richiamo a una star famosissima del panorama musicale. Di fatto il suo outfit è simile a quelli indossati da Elvis Presley:

One Piece: Red, per quanto ne sappiamo, arriverà nelle sale in Giappone il 6 agosto quest’estate. Tuttavia dopo l’attacco hacker ai danni di Toei Animation, che ha ritardato i nuovi episodi della serie anime del manga di Oda, i fan si sono chiesti se anche questo film potrebbe subire qualche slittamento.

Ricordiamo che One Piece Film: Red è un film d’azione-avventura anime fantasy giapponese in uscita diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation.

È il quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, basato sull’omonimo manga scritto e illustrato da Eiichiro Oda.

È stato annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021 in commemorazione dell’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece e in seguito alla trasmissione dell’episodio, un teaser trailer e un poster sono stati rilasciati il ​​21 novembre 2021.

Si dice che il film ruoti attorno a un nuovo personaggio femminile e Shanks “il Rosso”. L’uscita è prevista il 6 agosto 2022.