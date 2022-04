One Piece: il Gear Fifth mostra già i suoi limiti?

Le pagine del capitolo 1045 di One Piece hanno liberato una parte del potenziale del Gear Fifth. Hanno anche rivelato tuttavia, i limiti di questa nuova forma.

Dopo che Rufy ha ricevuto quello che sembrava essere un colpo fatale dall’Imperatore, ha risvegliato a un nuovo livello di potere. Questa nuova forma ha anche portato chiarimenti e novità sulla natura del Frutto del Diavolo mangiato da Rufy.

Nell’ultimo capitolo della serie la lotta tra i due continua e inizia a mostrare l’estensione dei poteri del Gear Fifth di Rufy.

Nonostante il potenziale liberato sia incredibile come mai visto prima, potrebbe essere troppo da gestire per lui in questo momento.

Forzando il suo corpo a mantenere la sua forma Gear Fifth con ogni mezzo, nel nuovo capitolo emergono i limiti di questa nuova forma. Questi limiti sono legati non solo all’inesperienza di controllo di Rufy ma anche al tempo di effettivo utilizzo.

Il capitolo 1045 di One Piece inizia con Kaido completamente confuso dalle nuove abilità di Rufy. Mentre cerca di capire cosa siano in realtà, Rufy infligge una grande quantità di danni poiché può fare tutto ciò che può immaginare che faccia il suo corpo.

Sembra mettere a dura prova la sua forma fisica mentre si contorce in modi mai visti prima nella serie. Nel mezzo di tutto ciò raggiunge i suoi limiti e inizia a perdere la sua trasformazione prima che Rufy possa realizzarlo da solo. Ma dopo che Kaido lo sminuisce, Rufy torna a spinge ancora una volta questi limiti.

Una volta che ricorda per cosa sta veramente combattendo, riesce a riattivare la forma Gear Fifth. Chiaramente Rufy ha molti problemi a mantenere attiva questa forma nonostante la natura spensierata che assume quando la usa. Solleva la domanda su come il corpo di Rufy sarà influenzato dalla forma stessa, ma dovrà comunque prima superare Kaido.