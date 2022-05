One Piece: riuscirà Rufy a mantenere la sua promessa?

Gli ultimi capitoli di One Piece sono in assoluto i più caldi del momento in quanto la lotta tra Rufy e Kaido è in corso da tantissimo tempo ormai. Pare però che stia per volgere al termine e inevitabilmente in un modo o nell’altro la spunterà Cappello di Paglia.

Ma cosa accadrà a Kaido? Che ne sarà dell’isola di Wano?

Le domande sono diverse. Nell’ultimo capitolo di One Piece Rufy fa la più grande promessa nella serie.

Da quando è arrivato per la prima volta a Wano Country, Cappello di Paglia si è fatto strada attraverso la regione e ha formato connessioni molto più profonde ed emotive con persone come O-Tama e Hyogoro.

Dopo aver visto quanto ognuno di loro avesse sofferto a causa di Kaido e Orochi, ha promesso di portare il futuro di Wano sulle sue spalle e renderlo un paese dove nessuno più sarebbe morto di fame. Per mantenere questa promessa deve sconfiggere l’imperatore Kaido.

Ma chiaramente non sarà facile. Infatti durante lo scontro contro Kaido Rufy ha perso tre volte prima di risvegliare completamente il potere all’interno del suo Frutto del Diavolo. Si parla chiaramente del Gear Fifth che gli ha permesso di raggiungere il livello del nemico.

Il culmine finale del loro combattimento è finalmente arrivato quando Rufy ha fato affidamento a tutta la forza che aveva.

È qui che rivela la sua promessa secondo la quale non solo avrebbe liberato Wano, ma avrebbe crearto un nuovo tipo di mondo in cui i suoi amici possono mangiare tutto il cibo che vogliono senza lottare.

Il capitolo 1049 di One Piece riprende chiaramente dalla battaglia tra i due pirati. Inoltre Onigashima è sul punto di colpire la Capitale dei Fiori sottostante. Durante lo scontro, i due combattenti hanno avuto un ultimo scontro di ideali.

Kaido chiede a Rufy cosa farebbe per cambiare il mondo, e Rufy poi giura di creare un mondo in cui i suoi amici possano mangiare tutto ciò che vogliono.

Questo porta Kaido ad abbassare la difesa solo un po’ permettendo a Rufy di avere un faccia a faccia con l’imperatore.

Situazioni come queste hanno creato ponti tra i personaggi in momenti importanti. Ricordiamo la riunione di Sanji e Rufy durante l’arco narrativo di Whole Cake Island, le grandi feste dopo ogni vittoria e altro ancora.