One Piece: in Giappone aprirà una palestra a tema nel 2023

Una palestra a tema One Piece aprirà a Shibuya, in Giappone, all’inizio del 2023. Sebbene il target di età della palestra sia dai 18 anni in su, saranno disponibili corsi anche per i bambini delle scuole elementari.

La palestra sarà dotata di un sistema di “rank-up” e di punti, che aumenteranno per ogni visita effettuata. Inoltre, gli istruttori della palestra saranno vestiti da ufficiali della marina. Ulteriori informazioni sulla palestra, compresi i suoi programmi, appariranno in futuro.

Con la celebrazione del 25° anniversario di One Piece, in Giappone appariranno altre attrazioni oltre alla palestra a tema. In particolare, gli Universal Studios Japan ospiteranno diverse nuove attrazioni dedicate alla serie. Questo coincide non solo con il 25° anniversario del manga, ma anche con l’uscita del nuovo film del franchise.

Tra queste ci saranno un One Piece Premier Show 2022, un nuovo rollercoaster a tema e un ristorante dove i visitatori potranno mangiare da un menu speciale. Il ristorante offrirà anche uno spettacolo dal vivo, con possibilità di scattare foto al termine.

Lo show includerà le apparizioni di Jinbei e di altri membri dei Pirati di Cappello di Paglia. Inoltre, avrà una storia completamente originale. L’evento durerà dal 1° luglio al 2 ottobre 2022.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero.

Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.