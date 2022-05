One Piece: qual è la migliore clip dell’episodio 1017?

L’adattamento anime di One Piece è tornato normalmente in onda dopo l’attacco hacker che aveva colpito Toei Animation a partire dall’episodio 1015. Questo episodio viene considerato da quasi tutti gli appassionati che seguono le avventure di Cappello di Paglia, il migliore mai visto della serie.

Quindi possiamo in un certo senso affermare che One Piece stia vivendo una rinascita negli ultimi tempi. Tutti gli appassionati pensavano che l’anime avrebbe potuto raggiungere il picco con l’episodio 1016. Tuttavia, questa settimana ha dimostrato che non era quello il momento.

La serie animata è tornata con l’episodio 1017 dopo un moltissime anticipazioni e teaser.

Fortunatamente l’attesa è finita e infatti è possibile guardare l’episodio 1017 di One Piece su Crunchyroll sottotitolato in italiano.

Nel nuovo episodio sarà possibile guardare la lotta contro Kaido e contro Big Mom. Tra i migliori pirati che sono pronti a scatenare tutta la loro forza contro i due imperatori ci sono Rufy, Zoro, Law, Kid e Killer. Sono tutte supernove che stanno facendo affidamento a tutta la loro forza e abilità per spuntarla sul nemico. Ci sarà chiaramente bisogno si collaborare in quanto da soli non sono all’altezza del nemico.

Quello che colpisce degli ultimi episodi della serie animata sono proprio le animazioni come non si sono mai viste. I fan l’hanno notato e infatti l’utente SakugaLad ha condiviso su Twitter alcune delle scene migliori dove gli sforzi degli animatori vengono fuori particolarmente:

One Piece episode 1017. The best animated episode of the entire series. The blood, sweat and tears of some of the most talented artists in the current animation industry culminated into a passion filled love letter to the series. I couldn't be any happier.#OnePiece1017 pic.twitter.com/gfgTwYd5YM — Sakuga Lad (@SakugaLad) May 15, 2022

Impossibile non notare il salto di qualità delle animazioni. L’espressione di Kaido e il suo movimento, così come la scarica di pugni di Rufy danno l’idea di dinamismo, violenza e aggressività.

Ricordiamo che i professionisti autori di questo cambiamento qualitativo sono Kohei Kureta e Nanami Michibata. Sono loro che prendono il controllo della regia e l’episodio 1017 ha dimostrato che One Piece è al culmine in questo momento. Non c’è mai stato un momento migliore per guardare lo shonen.

Curiosi di vedere l’animazione del Kong Gatling di Rufy? Di seguito riportiamo la clip che riassume quanto descritto: