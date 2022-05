One Piece – Red: un fan aveva previsto un evento del nuovo film della saga

L’utente di Twitter O Thats Raspberry ha condiviso non solo la sua previsione che la Thousand Sunny sarebbe stata portata in vita, ma anche il rendering artistico creato nel 2019 che assomiglia in modo sconvolgente alla prossima forma della nave di Cappello di Paglia, contribuendo a rendere l’utente e il suo Tweet virali tra i fan di One Piece:

Nel prossimo film dedicato ai Pirati di Cappello di Paglia, non solo assisteremo a un importante cambiamento della nave di Luffy, ma vedremo anche il ritorno di Shanks, insieme all’introduzione di sua figlia Uta.

Sebbene ci siano ancora molti misteri intorno alla storia di One Piece: Red, sembra che la Thousand Sunny sia destinata a prendere vita, con un restyling che ricorda il volto di Tony Tony Chopper.

Sebbene non si sappia ancora come avvenga questa trasformazione, sarà sicuramente una storia interessante nel prossimo film in arrivo il 6 agosto in Giappone.

Mentre One Piece: Red potrebbe essere una delle cose più importanti in arrivo quest’estate per il franchise shonen nato dalla mente di Eiichiro Oda, la Guerra nel Paese di Wano è ancora accesa, e la battaglia principale tra Kaido e Rufy arde ancora, sia nell’anime che nel manga.

Con l’ultimo capitolo che sembra portare a termine questa lotta titanica, sarà interessante vedere quale sarà il prossimo arco della serie e se potrebbe essere l’avventura finale per i Mugiwara, sancendo finalmente il sogno di Luffy nel suo obiettivo di diventare il Re dei pirati.

Il prossimo adattamento live-action di One Piece di Netflix ha attualmente nel cast principale dei Pirati di Cappello di Paglia, Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu in quelli di Roronoa Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Romero Gibson in quello di Usopp e Taz Skylar in quello di Sanji.

Numerose foto del set hanno fatto il giro del web, e i fan hanno notato che le navi pirata e i luoghi sono la copia perfetta delle loro controparti nell’anime creato da Eiichiro Oda.

Sebbene non sia ancora stata confermata una data di uscita per i dieci episodi di questa serie live-action, il servizio di streaming sta accennando al fatto che ci saranno alcuni aggiornamenti durante la Geeked Week di Netflix, che si terrà a giugno.