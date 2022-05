One Piece: quale sarà la prossima minaccia da affrontare?

Pare che finalmente lo scontro tra Rufy e Kaido sia terminato. A sancirlo è stato il capitolo 1049 di One Piece. Si tratta, come abbiamo recentemente riportato, di uno scontro che detiene il record in termini di durata. Chiaramente noi riguarda solo la battaglia violenta tra Rufy e Kaido, bensì l’intero arco della guerra di Wano.

Ma cosa succederà da ora in poi? Ci sono ancora tante domande su cosa aspettarsi dai prossimi capitoli in termini di conseguenze causate dalla lotta. Le domande riguardano anche il futuro di Wano Country nel suo insieme. Tuttavia oltre alcune di queste domande, è subito chiaro che inizierà una nuova era della serie.

La guerra di Wano Country a Onigashima è la guerra più lunga della serie in generale. In questo modo sta sfruttando anni di accumulo tra più archi. L’ultima volta che la narrazione ha preso questa piega, la serie ha dato il via a un salto temporale e all’era del Nuovo Mondo della serie.

In questo modo One Piece ha introdotto dei personaggi, includendo nemici e alleati, caratterizzati da un livello completamente nuovo che Rufy e la sua ciurma hanno dovuto affrontare. La domanda ora è: quale sarà effettivamente la prossima minaccia per Rufy?

Nell’ultimo capitolo Rufy sferra il colpo di grazia a Kaido. Anche se non vi è la certezza ufficiale è chiaro che Rufy ha effettivamente sconfitto l’invincibile Imperatore.

Ci sono però altri pirati che hanno meriti importantissimi. Infatti altre due supernove, Law e Kid, hanno anche sconfitto Big Mom.

Questo significa che ora sono rimasti solo due imperatori che navigano nei mari.

Viene da chiedersi: Shanks o Barbanera faranno o no la prossima mossa? E soprattutto una domanda che non si può evitare è se Shanks agirà a favore o contro Rufy. Se gli intralcerà la strada, la situazione si farebbe molto interessante.

Riguardo il Rosso e Cappello di Paglia, tutti gli appassionati potranno, anche se non c’è una notizia ufficiale, rivederli insieme in un incontro nel film in uscita il 6 agosto in Giappone. One Piece Film: Red vede al centro della narrazione Shanks e dato che Rufy è il protagonista della serie di Oda, la probabilità che si incontrino è alta.