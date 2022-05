One Piece: l'epopea rivela la promessa più grande di Rufy

Con il nuovo capitolo di One Piece, Luffy ha dato vita alla sua più grande promessa nella serie! Da quando è arrivato per la prima volta nel Paese di Wano, Luffy si è fatto strada attraverso la regione e ha stretto legami molto più profondi ed emotivi con coloro che soffrono in quel luogo, come O-Tama e Hyogoro.

Dopo aver visto quanto ognuno di loro abbia vissuto una vita di fame per mano di Kaido e Orochi, Luffy ha giurato di portare il futuro di Wano sulle sue spalle e di renderlo un paese in cui nessuno debba più morire di fame, affrontando Kaido.

Ma dopo lo scontro con l’Imperatore le cose sono cambiate ancora di più. Dopo aver perso contro il nemico per tre volte prima di risvegliare completamente il potere del suo Frutto del Diavolo, il climax finale del loro combattimento è finalmente arrivato: Luffy ha messo tutto se stesso in un ultimo pugno con l’intento di sconfiggere Kaido una volta per tutte.

È qui che rivela e mantiene la sua nuova promessa di liberare Wano, ma anche di creare un nuovo tipo di mondo in cui i suoi amici possano mangiare tutto il cibo che vogliono senza lottare. Grande desiderio, altruistico tra le tante cose.

Il capitolo 1049 di One Piece riprende dopo che il capitolo precedente aveva annunciato che Luffy e Kaido stavano lanciando i loro attacchi finali l’uno contro l’altro, con l’imperatore nella sua nuova forma di Drago.

Mentre Onigashima si avvicina a colpire la Capitale dei Fiori, Luffy continua a spingere su Kaido, ma i due combattenti hanno un ultimo scontro tra i loro ideali.

Kaido chiede a Luffy cosa vorrebbe fare per cambiare il mondo e Luffy giura di creare un mondo “in cui i [suoi] amici possano mangiare quanto vogliono”. Questo scuote la determinazione di Kaido tanto da fargli perdere un po’ di difesa e da permettere a Luffy di entrare in contatto diretto con il suo volto.

Come i fan hanno visto finora in One Piece, il cibo è uno degli elementi più importanti del franchise. Non solo è la cosa che Luffy preferisce di più al mondo, ma è anche un elemento che ha creato ponti tra i personaggi in momenti importanti, come il ricongiungimento di Sanji e Luffy durante l’arco di Whole Cake Island, le feste di massa dopo ogni vittoria e altro ancora (Toriyama rules! ndr).

Il cibo è stato un argomento di conversazione essenziale per tutta la durata di Wano e ha reso Luffy ancora più arrabbiato mentre continuava a salire in cima ai mari. Per quanto semplice, il cibo e la fame sono stati elementi rilevanti nella serie e nella saga attuale hanno assunto un volto diverso.