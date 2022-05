One Piece: il manga ha segnato il record dello scontro più lungo?

One Piece è uno dei manga di maggior successo degli ultimi 20 anni, che è riuscito a siglare record difficili da battere.

Attualmente il manga potrebbe trovarsi nei momenti finali dell’arco di Onigashima in quanto, in base a quanto emerso nell’ultimo capitolo, Rufy avrebbe battuto definitivamente Kaido. O almeno così sembra e questo sarebbe un punto finale molto atteso dato che la loro battaglia è durata tanto.

Ricordiamo che lo scontro tra i due pirati nasce da una promessa che Rufy ha fatto agli abitanti di Wano, schiacciati dalla tirannia dell’imperatore.

Lo scontro però non è iniziato nel modo migliore per Cappello di Paglia perché nonostante attaccasse con tutte le sue forze, non riusciva ad andare oltre fino al punto da ricevere ben tre sconfitte contro Kaido.

Nell’ultima infatti sembrava che Cappello di Paglia non avesse retto più, tanto che Kaido l’aveva definito sconfitto completamente. Ma così non è stato in quanto Rufy è tornato più forte di prima. In questa occasione il protagonista che punta a diventare il Re dei Pirati ha sbloccato il Gear Fifth. In questo modo ha liberato un potere che ha anche chiarito la natura del Frutto del Diavolo che ha mangiato.

Da questo punto in poi lo scontro tra i due era alla pari.

Questo scontro potrebbe essere il più lungo di sempre nella storia dei manga? L’utente newworldartur ce lo può confermare! Infatti ha condiviso che la lotta contro Kaido è proseguita per 64 capitoli e 650 giorni di tiratura del manga. Quindi lo scontro contro Kaido è la battaglia più lunga nella storia di One Piece e sicuramente uno dei più difficili per i personaggi coinvolti.

After 64 chapters and 650 days of serialization, the longest battle in One Piece is finally over pic.twitter.com/mCJLV4zCEa — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 15, 2022

Eiichiro Oda ha dichiarato più volte in passato di vedere la fine del suo Shonen. Rufy sembra che abbia raggiunto la sua trasformazione più forte e le ostilità a Wano siano terminate. In questo modo sarà interessante guardare gli sviluppi delle avventure dei pirati di Cappello di Paglia.