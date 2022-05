One Piece: quali sono le origini di Kaido?

Le pagine dei capitoli del manga di One Piece al momento stanno mostrando agli appassionati uno dei momenti più importanti. Infatti l’arco di Onigashima, che è uno dei più lunghi se non il più lungo del franchise, sta per volgere al termine. Dopo tantissimi capitoli lo scontro tra Rufy e Kaido sembra che abbia un vincitore.

Nell’ultimo capitolo del manga, il 1049, gli appassionati hanno avuto modo anche di vedere le origini dell’imperatore che ha messo in ginocchio Wano.

Tutto inizia chiaramente con un flashback che vede Kaido all’età di dieci anni. Nonostante la sua giovane età veniva definito il “soldato definitivo” lasciandosi alle spalle un percorso di distruzione.

Poi, Kaido sembra che sia venduto in servizio all’esercito in modo che il suo paese, il Regno Vodka, facesse parte del prossimo Reverie. Tuttavia il futuro capitano dei Pirati Bestia non era troppo entusiasta di questo destino, fuggendo in una successione relativamente rapida.

A soli quindici anni, a Kaido viene proposto di unirsi ai Rock Pirates, che sarebbe stata la ciurma di pirati più potente.

Composto da Kaido, Big Mom, Barbabianca e altri, il gruppo era guidato da Rocks D. Xebec. Questo personaggio ha avuto una storia leggendaria all’interno del mondo della Grand Line.

Dieci anni dopo, Kaido unisce le forze con King dei Pirati Bestia e si avvia verso il governo del Paese di Wano, decidendo che l’unico modo per cambiare il mondo è attraverso la forza.

Davanti a tutti i suoi membri iniziali dell’equipaggio, Kaido confessa come vuole cambiare il mondo:

“Prenderemo tutti questi governanti viziati e nobili e li trascineremo giù dal trono sul campo di battaglia con noi! Questo è ciò che io chiamo uguaglianza e libertà! Un mondo in cui solo la guerra decide il vero valore di un uomo!’

Da questo possiamo capire fondamentalmente la forza incredibile del pirata fin da bambino. Questo spiega ampiamente il suo modo di pensare e di agire. La forza gli è sempre stato vicino ed era la sola unica risorsa che poteva risolvere i suoi problemi.

Alla fine del flashback però Rufy scaglia un attacco molto forte, se non il più forte, mettendolo KO. Questo infatti dovrebbe aver sancito il vincitore e soprattutto la fine delle ostilità.