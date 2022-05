Resident Evil – Netflix: il nuovo trailer richiama “vecchie conoscenze” dei videogiochi

Il trailer inizia all’interno della Umbrella Corporation, dove Albert Wesker (Lance Reddick) presenta all’azienda Joy, un farmaco in grado di curare diverse malattie gravi.

Nonostante il potenziale apparentemente miracoloso della pillola, il farmaco include una dose di T-Virus, la fonte dell’epidemia di zombie nella Spencer Mansion nel videogioco originale di Resident Evil.

Le nuove clip rivelano anche un’immagine accurata e rivelatoria di alcuni mostri che i fan del franchise riconosceranno senza dubbio, tra cui un ragno gigante e un Licker.

Anche se al momento si sa poco della trama di Resident Evil, Netflix ha rivelato che la serie seguirà Albert Wesker e le sue figlie Billie e Jade sia prima che dopo la diffusione del virus mortale.

Ambientata sia nel 2022 che nel 2036, la serie si concentrerà principalmente su Jade che cerca di sopravvivere nella post-apocalisse, cercando di venire a patti con la morte della sorella e vivendo all’ombra del padre malvagio.

Per quanto riguarda il collegamento di Resident Evil con il più ampio franchise di Capcom, lo showrunner Andrew Dabb ha rivelato che i videogiochi sono il canone della serie. “I giochi sono la nostra backstory. Tutto ciò che accade nei giochi esiste in questo mondo“, ha detto Dabb.

“Forse non arriveremo a [Resident Evil: Village] prima della quinta stagione, ma è nel nostro operato raggiungere la “tappa”. Mentre andiamo avanti e parliamo di sceneggiature per la Stagione 2, il villaggio è una risorsa a cui possiamo attingere”.

Resident Evil arriverà su Netflix il 14 luglio.

Resident Evil, conosciuto in Giappone come Biohazard è un media franchise horror giapponese creato nel 1996 da Shinji Mikami e Tokuro Fujiwara[3][4], nato come serie di videogiochi prodotti dalla Capcom. La serie si concentra su videogiochi

survival horror e include film live action, film di animazione, fumetti, libri, drammi audio e merchandising. In generale, la storia segue focolai di zombi e altri mostri generati da esperimenti sfuggiti al controllo della Umbrella Corporation.

Il franchise è iniziato con Resident Evil, videogioco del 1996. Si è evoluto per comprendere numerosi seguiti di vario genere. Incorporando elementi come l’azione, esplorazione, rompicapo e trame ispirate da film horror e di azione. Alla serie è riconosciuto il merito di aver popolarizzato il genere survival horror e di aver reintrodotto gli zombi nella cultura popolare dalla fine degli anni novanta in poi.

Nel 2021, con 141 titoli (tra cui ripubblicazioni) e più di 123 milioni di unità vendute, Resident Evil è la serie di Capcom di maggior successo. La serie cinematografica di Resident Evil è anche la serie di film più redditizia basata su videogiochi.