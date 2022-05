Resident Evil: il trailer della serie Netflix

Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer della prossima serie live-action di Resident Evil.

Sebbene il breve teaser trailer non fornisca molto in termini di trama dello show, il filmato mostra un mondo cupo invaso da un altro virus apparentemente sviluppato dalla sinistra Umbrella Corporation. Albert Wesker (Lance Reddick), antagonista dei videogiochi di lunga data, sta sperimentando su un topo quello che sembra essere il sangue delle sue stesse figlie, Billie e Jade. Il trailer anticipa anche un salto temporale mentre i personaggi cercano di sopravvivere in una landa desolata post-apocalittica in mezzo a sciami di zombi umanoidi e un sacco di creature grottesche.

Basata sulla trama di Resident Evil, la serie si distinguerà dal famosto franchise di videogiochi e seguirà principalmente Jade Wesker nell’anno 2036. Oltre a vivere semplicemente in un mondo invaso dai non morti, Jade dovrà affrontare il suo passato in New Raccoon City mentre fa i conti con la tragica morte di sua sorella e l’ombra del suo malvagio padre.

Non succede mai nulla nella pacifica New Raccoon City. Resident Evil: La Serie porta la lotta per la sopravvivenza su Netflix dal 14 luglio. pic.twitter.com/C76DYMDd73 — Netflix Italia (@NetflixIT) May 12, 2022

“La nuovissima espansione della serie porta avanti il ​​meglio del DNA di Resident Evil: eroine toste, creature pazze (alcune nuove/alcune familiari), una battaglia per la sopravvivenza e, naturalmente, un profondo mistero da svelare”, si legge nella descrizione ufficiale dello show. “Andrew Dabb (Supernatural) espande le direzioni con una narrazione fresca, un horror da brivido e uno spettacolo ricco di azione perfetto per le abbuffate estive”.

Oltre a Reddick, Resident Evil è interpretato da Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez. Al momento non è noto se gli eroi del franchise come Chris Redfield, Jill Valentine o Leon S. Kennedy faranno la loro comparsa.

Come annunciato anche nel trailer, Resident Evil sarà rilasciata su Netflix il 14 luglio e sarà composta da otto episodi di un’ora ciascuno.