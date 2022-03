Resident Evil: Netflix rivela la data di uscita della serie TV

Netflix ha annunciato ufficialmente che la prossima serie live-action di Resident Evil in arrivo sulla piattaforma streaming uscirà il 14 luglio. Le notizie sullo show, che vede come protagonista Lance Reddick nei panni di Albert Wesker, sono state relativamente poche per molto tempo, ma ora è confermato che consisterà in otto episodi di un’ora e vedrà Jade Wesker, che dovrebbe essere la figlia di Albert, combattere per la sopravvivenza 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse mondiale.

Questa, ovviamente, è una direzione completamente nuova per il franchise di Resident Evil in generale. A giudicare da come viene presentato, lo spettacolo esplorerà un tipo di mondo completamente nuovo sfruttando gli eventi noti e i dettagli del franchise. Questo è probabilmente anche il motivo per cui lo spettacolo è ambientato a New Raccoon City piuttosto che nella Raccoon City che conosciamo. Oltre alla data di uscita di Resident Evil, Netflix ha anche rilasciato alcune nuove immagini teaser per la serie.

Evil has Evolved. The new live action Resident Evil series premieres July 14. pic.twitter.com/f7mEH2LsjN — Netflix (@netflix) March 17, 2022

Ecco la sinossi ufficiale della serie Resident Evil di Netflix:

“Anno 2036 – 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse globale, Jade Wesker combatte per la sopravvivenza in un mondo invaso da creature infette e pazze assetate di sangue. In questa carneficina assoluta, Jade è perseguitata dal suo passato a New Raccoon City, dagli agghiaccianti legami di suo padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da quello che è successo a sua sorella, Billie.”

La serie live-action Resident Evil di Netflix uscirà il 14 luglio. Lo spettacolo è interpretato da Lance Reddick nei panni di Albert Wesker, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti e Turlough Convery. Andrew Dabb (Supernatural) è lo showrunner/produttore esecutivo/scrittore con Mary Leah Sutton come produttore esecutivo/scrittrice. Altri produttori esecutivi includono Robert Kulzer e Oliver Berben di Constantin Film. Il CEO di Constantin Film, Martin Moszkowicz, è anche produttore.