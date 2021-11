Resident Evil Welcome to Raccoon City – il secondo trailer italiano ufficiale

Resident Evil: Welcome to Raccoon City debutterà solo al cinema il 25 Novembre 2021.

Sony Pictures Italia ha pubblicato il secondo trailer ufficiale italiano del film, che possiamo guardare di seguito:

DAL 25 NOVEMBRE SOLO AL CINEMA

Un ritorno alle origini del celebre franchise RESIDENT EVIL. Il regista e fan della saga Johannes Roberts riapre i giochi per un’intera e nuova generazione di appassionati.

In RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY, quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest.

L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie.

Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.

Johannes Roberts (47 metri) scrive e dirige il film basato sui primi due giochi della serie.

Il cast include Kaya Scodelario (Maze Runner) nel ruolo di Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man) nella parte di Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) nel ruolo di Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) nella parte di Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) nel ruolo di Leon Kennedy, Neal McDonough (Yellowstone) nella parte di William Birkin e Marina Mazepa (Malignant) nella parte di Lisa Trevor.

Ricordiamo che Netflix ha in sviluppo una serie live action; la serie animata Infinite Darkness è invece già disponibile.