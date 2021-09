Resident Evil: Welcome to Raccoon City – le prime immagini dei protagonisti

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è il prossimo film live action basato sulla celeberrima serie di videogiochi survival horror di Capcom recentemente giunta all’ottavo capitolo (qui la nostra recensione).

IGN ha pubblicato in esclusiva le prime foto dei protagonisti, che vi riportiamo a seguire.

La prima foto vede Kaya Scodelario nella parte di Claire Redfield e Avan Jogia in quella di Leon S. Kennedy:



La seconda ritrae Albert Wesker (Tom Hopper), Brad Vickers (Nathan Dales), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) e Chris Redfield (Robbie Amell):



La terza ci mostra Lisa Trevor (Marina Mazepa), vittima degli esperimenti della Umbrella:



A proposito di Resident Evil – Welcome to Raccoon City

Resident Evil – Welcome to Raccoon City è scritto e diretto da Johannes Roberts, il quale intende realizzare un film sulle origini della saga adattando i primi due videogame dell’acclamata serie survival horror di Capcom.

Obiettivo del regista è ricreare quell’esperienza viscerale avuta giocando ai giochi e allo stesso tempo raccontare una storia umana concreta su una cittadina americana morente, con cui il pubblico odierno possa identificarsi.

Il cast include Kaya Scodelario (Maze Runner) nel ruolo di Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man) nel ruolo di Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) nel ruolo di Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) nel ruolo di Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) nel ruolo di Leon Kennedy, Neal McDonough (Yellowstone) nel ruolo di William Birkin e Marina Mazepa (Malignant) nel ruolo di Lisa Trevor.

Uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 24 Novembre 2021.

