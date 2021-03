Resident Evil: Welcome to Raccoon City è il titolo ufficiale del film che riporterà al cinema la celeberrima serie di videogiochi di Capcom.

Intervistato da IGN, il regista Johannes Roberts ha dichiarato che il film si concentrerà sull’aspetto horror dei giochi e ha parlato delle opere che hanno influenzato la sua visione.

Il regista è un grande estimatore di John Carpenter e cita in particolare le opere The Fog e Distretto 13 – Le Brigate della Morte, per le loro atmosfere claustrofobiche e per il mettere in scena un gruppo disperato di personaggi sotto assedio.

Welcome to Raccoon City è ambientato nel 1998 ed è basato sui primi due videogiochi: la vena oscura di The Fog ben si sposerebbe con le atmosfere sinistre di Villa Spencer, mentre Distretto 13 potrebbe ben ispirare la messa in scena dell’assedio alla stazione di Polizia.

A proposito di Resident Evil – Welcome to Raccoon City

Resident Evil – Welcome to Raccoon City è scritto e diretto da Johannes Roberts, il quale intende realizzare un film sulle origini della saga adattando i primi due videogame dell’acclamata serie survival horror di Capcom.

Obiettivo del regista è ricreare quell’esperienza viscerale avuta giocando ai giochi e allo stesso tempo raccontare una storia umana concreta su una cittadina americana morente, con cui il pubblico odierno possa identificarsi.

Il cast include:

Kaya Scodelario (Maze Runner): Claire Redfield

Hannah John-Kamen (Ant-Man): Jill Valentine

Robbie Amell (Upload): Chris Redfield

Tom Hopper (The Umbrella Academy): Wesker

Avan Jogia (Zombieland: Double Tap): Leon Kennedy

Neal McDonough (Yellowstone): William Birkin

L’uscita è al momento prevista per il 3 Settembre 2021.

Resident Evil – Welcome to Raccoon City e non solo

Netflix ha in cantiere due nuovi progetti basati su Resident Evil.

Il primo progetto è la serie anime originale Infinite Darkness con protagonisti gli amati Claire Redfiled e Leon Scott Kennedy.

Hiroyuki Kobayashi, produttore della serie di videogame, è il produttore della mini serie; lo studio Quebico, già responsabile del film in CGI Resident Evil: Vendetta, si occupa delle animazioni in 3D del progetto.

La serie è coprodotta da Capcom e TMS Entertainment e uscirà nel corso del 2021.

Il secondo progetto è una serie live action, che seguirà le vicende delle sorelle Jade e Billie Wesker lungo due linee temporali: una che le vede appena arrivate a Raccoon City, l’altra ambientata oltre dieci anni nel futuro.

Lo showrunner Andrew Dabb (Supernatural) sta pianificando la serie in otto episodi da un’ora; Bronwen Hughes (The Walking Dead) produrrà e dirigerà i primi due episodi.

Riscopriamo The Fog in Blu-ray