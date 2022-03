Resident Evil 4 Demake: ecco una particolare versione che sembra PS1

Resident Evil 4 ha il suo progetto Demake nel quale il gioco sembra uscito da una console Playstation One. Capcom ormai ha il suo banco di prova dove sperimentare allegramente i suoi nuovi progetti, facendo allo stesso tempo sbavare i fan più nostalgici del franchise di Resident Evil.

Il “Demake” è uno strano neologismo che sta a significare un downgrade effettuato in maniera volontaria su un determinato gioco, costruendone quindi una nuova versione che si abbevera con gli stili inerenti e comprensivi delle epoche precedenti, come in questa caso con PS1.

Il tocco rétro e nostalgico che ultimamente sta caratterizzando il mondo dei videogiochi è sempre più forte, e indubbiamente sta riportando al grande pubblico l’inconfondibile stile del primo 3D inerente all’ epoca 32-bit.

Il Demake di Resident Evil 4 è stato progettato, costruito e pubblicato dal canale Rustic Games BR, che ha pubblicato alcuni estratti che potete vedere in calce. Non sappiamo se si tratti di un futuro titolo giocabile dal pubblico o se sia solamente una simulazione volta a mostrare come sarebbe il quarto capitolo di Resident Evil 4, in versione PS1.

Ricordiamo che la saga, attualmente è ferma a Resident Evil: Village (qui la recensione) nuovo capitolo rilasciato a Maggio 2021.

In ogni caso i video sono veramente stupendi e interessanti, e ricostruiscono alcune delle sequenze più memorabili del titolo Capcom, che ancora oggi è tra i preferiti dal pubblico.

Resident Evil 4, conosciuto in Giappone come Biohazard 4, è un videogioco a tema survival horror focalizzato principalmente sull’azione, pubblicato e sviluppato da Capcom. Prima della pubblicazione del gioco, la Capcom annunciò che Resident Evil 4 sarebbe uscito in esclusiva per il Nintendo GameCube, ciò nonostante venne confermata anche un’edizione limitata per PlayStation 2, con contenuti aggiuntivi.