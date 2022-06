Dakota Johnson parla delle novità di Madame Web

L'attrice parla di come alcune persone che hanno lavorato con lei nelle produzioni più indipendenti porteranno qualcosa in più alla pellicola

L’universo cinematografico di Sony dedicato ai personaggi Marvel legati a Spider-Man si espanderà con la novità Madame Web, la pellicola con protagonista Dakota Johnson la cui uscita è prevista per il 7 luglio 2023 incentrata sulla veggente capace di leggere la “ragnatela della vita”.

In un’intervista a Collider, Dakota Johnson ha parlato di come sia stato tornare a lavorare su un progetto di blockbuster come Madame Web dopo essere stata a lungo sul set di produzioni più contenute come Cha Cha Real Smooth e delle novità che le sue ultime esperienze le consentono di portare su un set del genere.

Johnson non è estranea ai blockbuster, avendo fatto parte del film biografico di Mark Zuckerberg The Social Network e del franchise Cinquanta Sfumature. Tuttavia, negli ultimi anni, la star si è dedicata a una serie di progetti drammatici di piccola portata in cui poteva far valere le sue doti recitative in ​​modi diversi, come La Figlia Oscura, L’Assistente della Star e The Nowhere Inn, in cui mostra tutta la versatilità che ha come attrice.

Alla domanda su come ci si sente a tornare ai blockbuster, tuttavia, Johnson sembrava ottimista sul fatto che la sua esperienza in progetti di piccola portata potesse trasformare Madame Web in un diverso tipo di film di supereroi. Nelle parole di Johnson:

“Immagino che avendo esperienza su tutti i livelli di film posso portare forse alcune cose dai piccoli film ai grandi film che voglio vedere in loro, sai? Adoro vedere film su larga scala che hanno ancora cuore in loro”.

Parlando della produzione di Madame Web, Johnson ha rivelato che alcune persone coinvolte in Cha Cha Real Smooth e Am I Okay? saranno coinvolte nel film Marvel. Finora, tutto ciò che sappiamo è che Johnson interpreterà il ruolo del personaggio titolare, un’eroina con poteri cognitivi in ​​grado di vedere nel futuro. Madame Web vedrà anche la presenza di Tahar Rahim, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor e Isabela Merced in ruoli sconosciuti. A Johnson ci dice:

“Le persone di ‘Cha Cha [Real Smooth]’ e alcune di ‘Am I Okay?’ si stanno unendo a Madame Web con me. È bello. È divertente poter iniziare a creare un vero team di persone che fanno film”.

Non possiamo dire con certezza se Johnson stia parlando di colleghi attori o altri membri della troupe. Tuttavia, nessuno dei membri del cast annunciati finora fa parte né di Cha Cha Real Smooth né di Am I Okay? Madame Web sarà diretto da S.J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders) da una sceneggiatura degli sceneggiatori di Morbius Matt Sazama e Burk Sharpless, quindi tutti i ruoli principali nella produzione del film sono anche coperti.