Madame Web: Celeste O’Connor nel cast

Celeste O’Connor, attrice vista recentemente in Ghostbusters: Legacy, entra a far parte del cast di Madame Web, dove troverà le colleghe Dakota Johnson e Sydney Sweeney.

La notizia è stata riportata da Deadline e confermata dalla stessa O’Connor su Instagram.

Dakota Johnson, dovrebbe interpretare la protagonista Madame Web, mentre i ruoli di Sweeney e O’Connor sono attualmente sconosciuti.

Celeste O’Connor si sta rapidamente costruendo un curriculum impressionante. Dopo Ghostbusters: Legacy, la giovane attrice nata a Nairobi (Kenya) e cresciuta a Baltimora apparirà in A Good Person di Zach Braff della MGM (attualmente in post-produzione), e attualmente può attualmente essere vista in The In Between – Non Ti Perderò su Netflix, dove recita al fianco di Joey King.

Non si sa quale possa essere il ruolo di O’Connor in Madame Web, ma circolano già alcune ipotesi che possa interpretare il personaggio di Jackpot, eroina che nei fumetti aveva la particolarità di assomigliare a Mary Jane Watson. Nel Marvel Cinematic Universe il personaggio di Mary Jane è stato sostituito da Michelle Jones-Watson, MJ, interpretato da Zendaya. Data una leggera somiglianza di O’Connor con Zendaya, e avendo le due attrici solo due anni di differenza, qualche fan ha speculato sulla coincidenza.

Madame Web è uno spin-off di Spider-Man di Sony e segnerà il primo film ad essere interpretato da un personaggio femminile all’interno dell’universo dei personaggi Marvel di Sony Pictures. Sebbene i dettagli su Madame Web siano scarsi, nell’annuncio del casting di Celeste O’Connor si riporta quella che sembra una prima, seppur scarna, sinossi della pellicola la cui uscita è prevista per il 7 luglio 2023.

Il film sarà una storia di origine per il personaggio chiaroveggente, le cui abilità psichiche le consentono di vedere all’interno del mondo dei ragni.

Madame Web è diretto da S.J. Clarkson (Jessica Jones) da una sceneggiatura degli sceneggiatori di Morbius Matt Sazama e Burk Sharpless. Kerem Sanga, che ha scritto First Girl I Loved, aveva lavorato alla sceneggiatura prima di Sazama e Sharpless.