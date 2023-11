Jujutsu Kaisen: Akutami dice la sua sulle condizioni di lavoro degli animatori

La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen ha segnato il ritorno della serie shonen sul piccolo schermo. E nonostante stia riscuotendo tanto successo, quello che ultimamente ha catturato l’attenzione di molti è la situazione critica delle condizioni di lavoro degli animatori di MAPPA. Infatti proprio gli ultimi episodi della seconda stagione hanno generato molto stress tra i membri dello staff. E con il presente articolo vogliamo riportare le parole di Gege Akutami, che ha detto la sua dopo le recenti lamentele degli animatori.

Il mangaka di Jujutsu Kaisen ha condiviso le sue speranze per lo staff dell’anime per la parte conclusiva dell’anime! Al momento la seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta trasmettendo gli episodi dell’arco dell’incidente di Shibuya. Parliamo di uno degli archi più importanti del manga, ricco di colpi di scena e di combattimenti pazzeschi. Infatti questi diventeranno più intensi da adesso in poi man mano che Yuji Itadori e gli altri avranno davanti a loro avversari temibili.

Dunque di recente lo staff che lavora all’anime di Jujutsu Kaisen ha fatto luce sulle condizioni di lavoro terribili ogni volta che lavoravano a un nuovo episodio. E Gege Akutami, ha condiviso il suo sostegno per i professionisti che si impegnano per adattare Jujutsu Kaisen. Quello che spera per lo staff è che da ora fino alla fine dell’anime le condizioni possano migliore e che soprattutto siano tutti “ripagati sempre di più“.

Nel suo messaggio inizia ringraziando tutti per l’episodio quattordici della seconda stagione. “Quando l’animazione, in questo caso, la struttura, i tempi e i disegni stessi è così incredibilmente di qualità, rimango senza parole. Spero che le persone che hanno lavorato così duramente per creare questa esperienza e per l’anime, possano essere ripagati sempre di più… è tutto quello che ho da dire!!” condivide il mangaka.

L’incidente di Shibuya della seconda stagione di Jujutsu Kaisen continuerà per tutto l’autunno. E diventerà sempre più intenso man mano che gli episodi andranno avanti fino a raggiungere il gran finale. Tutti gli episodi sono disponibili su Crunchyroll sottitolati in italiano.

