Dragon Ball: svelate le origini della spada di Trunks

L’origine della spada di Trunks del Futuro in Dragon Ball è sempre stata oggetto di dibattito. Tutti i fan ricordano bene questa spada quando il figlio di Vegeta e Bulma giunge sulla Terra durante la sua prima apparizione in Dragon Ball Z. Con questa arma Trunks riesce ad affettare e a consolidarsi come uno dei personaggi più potenti tra i Guerrieri Z. Un prolifico illustratore in Giappone ha offerto la sua interpretazione di dove Trunks ha preso la spada e chi gli ha affidato questa arma iconica del franchise.

I fan del franchise Shonen sanno che esisteva un progetto di Dragon Ball Z che cercava di dare una storia sull’origine della spada di Trunks. Il tredicesimo film della serie, Dragon Ball Z: L’ira del drago, ha introdotto un nuovo eroe e un nuovo villain nella serie shonen. Hildegarn non era proprio come qualsiasi altro villain apparso in Dragon Ball. Infatti i fan ricorderanno che aveva le sembianze di un kaiju piuttosto che come un antagonista come Freezer o Cell.

Collegato al colosso c’era il personaggio Tapion, un eroe leggendario proveniente da un mondo alieno che era la chiave per l’arrivo dei kaiju nel mondo. Dato che i film sono fuori continuità, questa storia non era il metodo ufficiale attraverso cui Trunks avrebbe ricevuto la spada, poiché il motivo rimane ancora oggi un mistero.

Nel futuro alternativo, Trunks impara quasi tutto ciò che sapeva da Gohan, che riuscì a sopravvivere all’assalto degli Androidi 17 e 18 sulla Terra. La morte di Gohan aiutò ad accendere la scintilla che permise a Trunks del Futuro di diventare un Super Saiyan per la prima volta. Sebbene non sia mai stato confermato che Gohan abbia dato a Trunks la sua spada, è logico pensare sia stato proprio il figlio di Goku a donargliela.

L’ultima volta che Trunks del Futuro è apparso risale all’Arco di Black Goku in Dragon Ball Super. Scontrandosi contro questa versione di Goku, il figlio di Vegeta usa ancora una volta la sua iconica spada al seguito. Dopo la tragica scomparsa del mangaka Akira Toriyama, il futuro della serie sequel rimane un mistero, quindi nessuno sa se ci sarà modo di rivedere Trunks dal Futuro.

