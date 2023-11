L’Attacco dei Giganti: il finale dell’anime lascia spazio a un sequel?

L’episodio finale che ha posto finale alla serie anime de L’Attacco dei Giganti ha debuttato il novembre. Nonostante siano passati alcuni giorni, è normale estrapolare ogni dettaglio importante per poterlo approfondire. Questo anche perché si tratta di una delle serie shonen che ha segnato un’era e conquistato tutto il mondo.

Dopo dieci anni dalla première dell’adattamento anime, la storia oscura di Hajime Isayama è giunta al termine definitivamente. Ma con il presente articolo vogliamo concentrarci su una scena post-credits che aprirebbe ad un potenziale sequel della storia. E il fandom già ipotizza su una seconda parte de l’Attacco dei Giganti.

La conclusione de L’Attacco dei Giganti è assolutamente brutale. Il protagonista principale muore per mano di Mikasa, ma Eren è riuscito ad annientare l’80% della popolazione mondiale. Infatti solo il 20% della popolazione viene salvata dall’esercito ricognitivo. Nonostante le atrocità commesse dal Gigante d’Attacco una volta ottenuto il potere del Gigante Fondatore, Mikasa e Armin piangono la perdita del loro amico alla fine della battaglia. Riescono a dargli una degna sepoltura sotto l’albero sotto cui dormiva sull’Isola di Paradis. Ma dopo questo momento e alcune scene post-credits, come quella legata al futuro di Mikasa mostrata nei titoli di coda. E subito dopo è possibile guardarne un’altra che rivelato quello che potrebbe essere il futuro per la serie.

Nella scena post-credits dell’episodio finale, assistiamo al succedersi di diverse generazioni dopo la battaglia tra l’esercito ricognitivo ed Eren Jaeger. Si può vedere un giovane esploratore che con il suo cane si imbatte sulla tomba di Eren e sull’albero. Questo è sopravvissuto ed è cresciuto nel corso degli anni. Apparentemente, Hajime Isayama ha sviluppato l’idea che il ciclo dei Giganti continuerà ed è possibile che questo nuovo personaggio scopra il potere del Fondatore come aveva fatto Ymir migliaia di anni prima.

Anche se questa scena potrebbe aprire a un sequel, questo non vuol dire certamente che Isayama lo realizzerà davvero. Il mangaka infatti ha già dichiarato più volte di non avere intenzione di creare una nuova serie legata a l’Attacco dei Giganti. Nonostante questo l’anno prossimo sarà rilasciato un capitolo speciale basato sull’infanzia di Levi.

Fonte – Comicbook